ViuTV《戀愛等高線》入圍2026全球OTT大獎 與《黑白大廚》等綜藝角逐

ViuTV真人騷《戀愛等高線》今日傳來喜訊，節目成功入圍釜山《2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎》「最佳實境與綜藝節目獎」，成為香港少數能夠打入國際OTT獎項的綜藝製作。這個由《無制限探險隊》班底打造的戀愛紀錄片，憑獨特「行山尋愛」概念殺出重圍，對手陣容更包括Netflix多部人氣節目。