ViuTV《戀愛等高線》入圍2026全球OTT大獎 與《黑白大廚》等綜藝角逐
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ViuTV真人騷《戀愛等高線》今日傳來喜訊，節目成功入圍釜山《2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎》「最佳實境與綜藝節目獎」，成為香港少數能夠打入國際OTT獎項的綜藝製作。這個由《無制限探險隊》班底打造的戀愛紀錄片，憑獨特「行山尋愛」概念殺出重圍，對手陣容更包括Netflix多部人氣節目。
《戀愛等高線》殺入釜山國際OTT大獎入圍名單
釜山今日公布《2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎》入圍名單，《戀愛等高線》獲提名「最佳實境與綜藝節目獎」，同場競爭對手包括Netflix日本戀綜《不良一族尋愛記》、大熱韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》、《體能之巔：亞洲大挑戰》、Coupang Play《Just Makeup 頂級化妝對決：唯妝至上》以及CJ ENM《鄉村魔髮師》，每一部都是亞洲地區話題之作，足見《戀愛等高線》能夠入圍實屬不易。
節目官方即時發文慶祝並感謝觀眾支持
《戀愛等高線》官方帳號隨即發文慶祝，寫道：「恭喜《戀愛等高線》入圍2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎最佳實境與綜藝節目獎！繼續向目標進發！期待另一個黃金畫面誕生」，並標記ViuTV及MakerVille，顯示團隊對今次入圍感到振奮，亦預告節目未來仍有更多發展空間。
南美秘魯實地拍攝30日行山尋愛概念破格
《戀愛等高線》於2026年2月播出，共15集，講述11位單身男女在南美秘魯和厄瓜多爾進行30日「行山＋尋愛」旅程。參加者被剝奪手機，在馬丘比丘、彩虹山等壯麗景點間徒步，從熱帶山谷走向雪原，將愛情比喻為需要一步步跨越的障礙。節目最終出現27歲Marco成功表白22歲Tracy的甜蜜配對，亦有三角關係等戲劇性發展，播出期間引起大量討論。
網民大讚香港綜藝終於獲國際認可
消息傳出後，不少網民在社交平台留言表示驚喜，有人寫道：「香港綜藝都可以入圍國際獎項，真係估唔到」、「《戀愛等高線》真係好睇過好多韓綜」、「行山配戀愛呢個concept真係贏晒」。亦有觀眾翻出節目中Marco和Tracy在彩虹山上表白的經典場面，認為這段畫面足以代表節目參加國際競賽，期待頒獎禮當日能夠傳來更多好消息。
圖片來源：[email protected]、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期