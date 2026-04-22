ViuTV 10周年電視賞｜一文睇清「奪獎攻略」！ 齊儲印花參加大抽獎贏豐富禮品【內附詳情】

ViuTV為慶祝開台10周年，最近隆重其事推出《ViuTV 10周年電視賞》，豪送總值驚人嘅豐富禮品同全港觀眾普天同慶！今次活動最大亮點絕對係「10周年壓軸大抽獎」，頭獎竟然係價值高達28萬嘅豪華名車，消息一出即刻引起全城瘋狂討論！唔少觀眾已經磨拳擦掌，準備由即日起至5月17日晚晚捕實電視掃QR Code，誓要儲齊印花贏走大獎，本文即刻為大家整理一套最快儲齊500個印花嘅「奪獎攻略」！