ViuTV 10周年電視賞｜一文睇清「奪獎攻略」！ 齊儲印花參加大抽獎贏豐富禮品【內附詳情】
儲印花攻略大公開 兩大方法極速換禮品
想贏走大獎，首先就要知道點樣儲印花！今次活動由4月20日晚7點半已經開始，玩法非常簡單。方法一係最快嘅途徑，只要喺ViuTV 99台直播節目期間，捕實螢幕上出現嘅二維碼（QR Code），用手機一掃就可以即時進入ViuTV網站嘅「一齊睇」直播頁面，登入會員後即可輕鬆獲得10個印花，絕對係儲分主力！方法二就係直接去「一齊睇」頁面，喺「祝賀區」撳「拍手」掣送上祝福，完成第1次、第20次同第50次點擊後，都可以分別攞到1個印花，每個時段最多可以靠呢個方法賺3個印花，積少成多！
「奪獎攻略」公開！
參加者須於遊戲期內收集本遊戲之印花，然後到以下「遊戲網頁」， 提供有效香港身份證號碼，方可根據所持有印花及獎品所需印花數目，於「獎品區」兌換仍 有存貨之獎品及／或參與「10周年壓軸大抽獎」。主辦單位將根據遊戲網頁之系統紀錄以 決定參加者兌換獎品及／或登記參與「10周年壓軸大抽獎」的日期及時間是否有效，並就 一切爭議保留最終決定權。各款獎品數量有限，先到先得，換完即止。
終極大獎送28萬名車 儲夠500印花即抽獎
今次活動嘅重頭戲，絕對係「10周年壓軸大抽獎」！只要成功儲夠500個或以上印花，就可以自動參加抽獎，門檻唔算高，但獎品就非常震撼！大獎係GEELY Starray-EMi插電式混能SUV一部，價值高達港幣280,000元，真係諗下都興奮！而二獎亦唔輸蝕，係由馬來西亞旅遊促進局送出嘅吉隆坡來回商務機票連邦咯島3日2夜酒店套票，價值76,200元，名額仲有2個！三獎都有六福珠寶送出嘅18K金天然鑽石項鏈，價值53,888元，絕對係誠意滿滿。
精選禮品超吸引
各款《ViuTV 10周年電視賞》的禮品數量有限，先到先得，換完即止。
當中精選禮品包括：
– 《CHILL CLUB》錄影現場通行證5次
– 生啤 Family 10周年多功能電熱飯盒
– 生啤 Family 10周年多接口充電器
– 生啤 Family 10周年長柄雨傘
– 生啤 Family 10周年瓷杯連杯墊
– ViuTV 10周年生氣毛公仔
– 《IT狗》paypayduck T恤
– 藝人簽名禮品
《ViuTV 10周年電視賞》更設有「10周年壓軸大抽獎」
觀眾只要成功收集500個或以上印花便可參與。獎品包括：
大獎：GEELY Starray-EMi插電式混能SUV一部，價值港幣280,000元（名額1個）；
二獎：由馬來西亞旅遊促進局送出馬來西亞吉隆坡來回商務機票2張連邦咯島3日2夜酒店套票，價值港幣76,200元（名額2個）；
三獎：六福珠寶送出18K金天然鑽石項鏈，價值港幣53,888元（名額1個）
更多有關活動的最新資訊，請密切留意ViuTV官方網站及社交平台的更新。
* 活動受條款及條件約束：https://static.viu.tv/F1x7-MKMOWx05N1f.pdf
推廣生意的競賽牌照號碼：61298-9（只適用於大抽獎活動）