ViuTV2022綜藝預告｜AK、教主做主持、格仔導演搵UFO 公布新一代吉祥物
文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮截圖
《ViuTV2022》節目巡禮由《全民造星4》參賽者唱《前傳》揭開序幕，並宣布即將在11月1日起晚上九時半播出﹗是今年年尾的重頭綜藝節目，繼《全民造星4》後，來年綜藝節目亦相當精彩﹗一齊睇睇重頭綜藝節目﹗
01.選美真人騷《肥美人》
ViuTV另類選美節目《造美人》、《口罩小姐》後，ViuTV再舉行另類選美，即將舉行重磅選美真人騷《肥美人》，現已公開招募，希望透過打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式，挑戰自我，發揮才華，呈現甚麼是「自信就是美」。
02.真人騷《女金剛》
同樣於2022年開拍的選秀真人騷，還包括以強悍健碩「女漢子」作主題的《女金剛》，據悉此節目尚未公開招幕詳情，節目巡禮中就有預告選拔要求：「丟開鮮花、化妝品，愛拎士巴拿，全新一小時真人騷，塑造強悍女金剛﹗」
《女金剛》（圖片來源：《ViuTV2022》節目巡禮截圖）
03.Anson Lo《神的女主角》
以Anson Lo搵 MV女主角為主題，公開招募神徒家庭參與，以家庭組別展開比賽，最後選出六個神徒家庭對決，Anson Lo在預告片中表示自己好重視家庭，最想知六個參加家庭的背後故事，並表示希望能透過節目能讓大家的家庭關係變好﹗
04. Anson Kong煮食節目《Have A Sweet Gym》
《Have A Sweet Gym》由 AK主持的飲食節目，AK在宣傳片中：「一啖砂糖一啖咩？一邊整甜品一邊教減肥﹗我搵啲靚仔幫生粉操肌，我去學整甜品，幫大家補充卡路里﹗」
05. 格仔導演出品《香港秘密搜查官》
《香港秘密搜查官》由無制限OT編集団製作，並請來陳漢娜、Asha（徐㴓喬）等做搜查官﹗ 預告片中見到Asha和陳漢娜等人上山又下海，預告片旁白：「喺香港搵嘢搵到要拼上性命，調查不明飛行物體、學習超能力、搵野生鹿等﹗ 」
06. P1X3L主持《聲戰》
男子組合P1X3L得到七師傅加持後，宣布有自己的綜藝節目《聲戰》，是一個關於聲音，考聽覺的遊戲節目。
07. 《七救星》添食開拍《七福星》
七師傅表演後公布即將開拍《七救星》第二輯《七福星》，七師傅話：「今輯唔同上一輯，會搵啲巨星，第一個嘉賓係張敬軒，佢已經應承咗我，《七福星》會有新元素，但仲諗緊，一定會有好多驚喜﹗」
08. 銀髮版《造星》－《我不是廢老》
《我不是廢老》由一班銀髮族參加，當中會安排一班銀髮族學唱歌、學瑜伽等不同技能，其中一位參賽者OJ更笑指唔介意著泳衣示人﹗《我不是廢老》被介紹為銀髮版《全民造星》﹗
宣布新一代吉祥物生菜
Sound Bear (生啤)自2017年成為ViuTV吉祥物，而ViuTV新一代吉祥物Sound Choice (生菜) 亦在活動隆重登場。而Sound Choice的人物設定亦相當有趣，Sound Bear (生啤)至今已晉升高層，日理萬機，處理吉祥物業務漸覺分身乏術。適逢《全民造星IV》女團海選現場，駭然發現有一身形樣貌跟自己不相伯仲的女參賽者，驚喜若狂，馬上運用權力請花姐出手，撓過所有行政手續，招攬成為ViuTV新一代吉祥物，取名Sound Choice (生菜)。