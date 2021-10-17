ViuTV2022綜藝預告｜AK、教主做主持、格仔導演搵UFO 公布新一代吉祥物

《ViuTV2022》節目巡禮，公布來年綜藝節目，當然少不了ViuTV最受歡迎的真人騷節目，包括另類選美節目《肥美人》及《女金剛》﹗七師傅更宣布《七救星》開拍第二輯《七福星》﹗MIRROR成員Anson Kong及Anson Lo雖然無份參與劇集，但各自主理綜藝節目﹗

文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮截圖