ViuTV2022｜ 推5原創劇 郭羨妮倒戈孖劉心悠拍懸疑劇 Edan孭兩劇勁過姜濤

《ViuTV2022 》節目巡禮上，預告來年5套重頭劇，過去曾推出過《二月廿九》、《暖男爸爸》、《男排女將》及《大叔的愛》，都成功引起網上熱話﹗ViuTV2022年推出5套原創劇，MIRROR及ERROR都有份演出，郭羨妮倒戈孖劉心悠拍懸疑劇，新劇外援還有梁詠琪相隔十多年再次拍劇扮虎媽，卡士強大﹗

文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮官方圖片