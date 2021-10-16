ViuTV2022｜ 推5原創劇 郭羨妮倒戈孖劉心悠拍懸疑劇 Edan孭兩劇勁過姜濤
文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮官方圖片
ViuTV2022｜Edan呂爵安最得寵
《ViuTV2022》節目巡禮16日晚上八時三十分播出，全台藝人出席，從巡禮上公布5套劇集角色名單，MIRROR成員的受寵程度可從參與度略知一二，憑《大叔的愛》彈起的Edan除了擔正《i.SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色，劇集參與度高於姜濤及Ian，而Anson Lo未見在劇集名單中出現，雖然Stanley參與三劇，但只是三、四線角色。
ViuTV2022｜ 勵志青春劇《i.SWIM》
《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中一眾年青演員Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）、Alton（王智德）、黃奕晨、George （歐鎮灝）及Marco（葉振弘）率先為台下觀眾介紹劇集。
籃球喜劇《季前賽》
繼《男排女將》成功後，ViuTV連開拍兩套以運動為主題的劇集，《i.SWIM》外還有勵志喜劇《季前賽》，是個關於街頭籃球為故事，主演有姜濤、Ian陳卓賢、Edan、Stanley、ERROR＠193郭嘉駿同肥仔（梁業）到場簡介新劇，由於以籃球為主題，被指以動漫《男兒當入樽》故事為籃本，更有網民推舉姜濤及Ian分別演櫻木花道及流川楓，一度被指是真人版《男兒當入樽》。
懸疑劇《冥冥之中》
懸疑劇《冥冥之中》演員有郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良及蘇志威等！故事以死神公司為背景，涉及一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，題材破格，47歲的郭羨妮放下身段，劇中飾演年齡只是相差16年，31歲前大台新聞主播陳嘉倩的曾祖母。
《IT狗》電影節率先播
《IT狗》演員包括有Lokman（楊樂文）、凌文龍、陳漢娜、岑珈其、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）彭秀慧及余逸思等，劇集內容以以一群IT界另類精英為主幹，講述他們在職場的奮鬥血淚史，劇集明年推出，但已獲邀在第十八屆香港亞洲電影節率先播出。
《反起跑線聯盟》
《反起跑線聯盟》由劉偉恒執導，梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、練美娟、ERROR＠肥仔（梁業）、李炘頤等演出，日前舉行開鏡儀式及已開始拍攝，今次是梁詠琪相隔十多年後再拍劇。新劇講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，要求兒子贏在起跑線上，更在學校為自己理念爭辯。