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ViuTV2022｜ 推5原創劇 郭羨妮倒戈孖劉心悠拍懸疑劇 Edan孭兩劇勁過姜濤

最新娛聞
撰文：東方新地

《ViuTV2022 》節目巡禮上，預告來年5套重頭劇，過去曾推出過《二月廿九》、《暖男爸爸》、《男排女將》及《大叔的愛》，都成功引起網上熱話﹗ViuTV2022年推出5套原創劇，MIRROR及ERROR都有份演出，郭羨妮倒戈孖劉心悠拍懸疑劇，新劇外援還有梁詠琪相隔十多年再次拍劇扮虎媽，卡士強大﹗

文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮官方圖片

ViuTV2022｜Edan呂爵安最得寵

《ViuTV2022》節目巡禮16日晚上八時三十分播出，全台藝人出席，從巡禮上公布5套劇集角色名單，MIRROR成員的受寵程度可從參與度略知一二，憑《大叔的愛》彈起的Edan除了擔正《i.SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色，劇集參與度高於姜濤及Ian，而Anson Lo未見在劇集名單中出現，雖然Stanley參與三劇，但只是三、四線角色。

Edan呂爵安首次擔正男一，在《《i.SWIM》同Jeffrey（左）在劇中鬥餐死﹗（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）（圖片來源：）
Edan呂爵安首次擔正男一，在《《i.SWIM》同Jeffrey（左）在劇中鬥餐死﹗（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）（圖片來源：）

ViuTV2022｜ 勵志青春劇《i.SWIM》

《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中一眾年青演員Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）、Alton（王智德）、黃奕晨、George （歐鎮灝）及Marco（葉振弘）率先為台下觀眾介紹劇集。

《i.SWIM》由馮志強執導，呂爵安、魏浚笙、陳毅燊、邱士縉、吳海昕及袁澧林等主演。（圖片來源：呂爵安IG）
《i.SWIM》由馮志強執導，呂爵安、魏浚笙、陳毅燊、邱士縉、吳海昕及袁澧林等主演。（圖片來源：呂爵安IG）
《i.SWIM》參演演員 - 吳啟洋、邱士縉、魏浚笙、呂爵安、王智德、黃奕晨、歐鎮灝及葉振弘。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
《i.SWIM》參演演員（左起）吳啟洋、邱士縉、魏浚笙、呂爵安、王智德、黃奕晨、歐鎮灝及葉振弘。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

籃球喜劇《季前賽》

繼《男排女將》成功後，ViuTV連開拍兩套以運動為主題的劇集，《i.SWIM》外還有勵志喜劇《季前賽》，是個關於街頭籃球為故事，主演有姜濤、Ian陳卓賢、Edan、Stanley、ERROR＠193郭嘉駿同肥仔（梁業）到場簡介新劇，由於以籃球為主題，被指以動漫《男兒當入樽》故事為籃本，更有網民推舉姜濤及Ian分別演櫻木花道及流川楓，一度被指是真人版《男兒當入樽》

姜濤同Ian在籃球劇《季前賽》切磋球技，演出還有MIRROR的Edan及Stanley以及Error的肥仔及193。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
姜濤同Ian在籃球劇《季前賽》切磋球技，演出還有MIRROR的Edan及Stanley以及Error的肥仔及193。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
主要演員介紹新劇。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
《季前賽》主要演員介紹新劇。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

懸疑劇《冥冥之中》

懸疑劇《冥冥之中》演員有郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良及蘇志威等！故事以死神公司為背景，涉及一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，題材破格，47歲的郭羨妮放下身段，劇中飾演年齡只是相差16年，31歲前大台新聞主播陳嘉倩的曾祖母。

郭羨妮2015年拍攝完無綫劇《無雙譜》之後，已經相隔6年沒有接拍長篇劇集，今次倒戈為ViuTV拍長劇，她指9歲女兒開始獨立，自己時間變多，加上角色從未演過，所以吸引她接拍。（圖片來源：ViuTV）
郭羨妮2015年拍攝完無綫劇《無雙譜》之後，已經相隔6年沒有接拍長篇劇集，今次倒戈為ViuTV拍長劇，她指9歲女兒開始獨立，自己時間變多，加上角色從未演過，所以吸引她接拍。（圖片來源：ViuTV）
郭羨妮
31歲的前無綫新聞主播陳嘉倩竟然飾演郭羨妮曾孫女。（圖片來源：ViuTV）
郭羨妮與蘇志威對上一次合作是大台劇集《絕世好爸》，今次是相隔19年後再度合作。（圖片來源：ViuTV）
郭羨妮與蘇志威對上一次合作是無綫劇《絕世好爸》，今次是相隔19年後再度合作。（圖片來源：ViuTV）
劇中演員陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋及王頌茵（Kathy仔）到場親身介紹劇集。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
劇中演員陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋及王頌茵（Kathy仔）到場親身介紹劇集。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

《IT狗》電影節率先播

《IT狗》演員包括有Lokman（楊樂文）、凌文龍、陳漢娜、岑珈其、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）彭秀慧及余逸思等，劇集內容以以一群IT界另類精英為主幹，講述他們在職場的奮鬥血淚史，劇集明年推出，但已獲邀在第十八屆香港亞洲電影節率先播出

《IT狗》獲邀在今屆香港亞洲電影節率先播出。（圖片來源：香港亞洲電影節Facebook）
《IT狗》獲邀在今屆香港亞洲電影節率先播出。（圖片來源：香港亞洲電影節Facebook）
Mirror中除了隊長Lokman外還有Frankie（前排左一）演出，彭秀慧導演（前排右一）亦有份演出。（圖片來源：余逸思IG）
Mirror中除了隊長Lokman外還有Frankie（前排左一）演出，彭秀慧導演（前排右一）亦有份演出。（圖片來源：余逸思IG）
（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
劇中演員楊樂文（右）、陳瑞輝及余逸思現身簡介劇集。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

《反起跑線聯盟

《反起跑線聯盟由劉偉恒執導，梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、練美娟、ERROR＠肥仔（梁業）、李炘頤等演出，日前舉行開鏡儀式及已開始拍攝，今次是梁詠琪相隔十多年後再拍劇。新劇講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，要求兒子贏在起跑線上，更在學校為自己理念爭辯。

《反起跑線聯盟》日前舉行開鏡儀式。（圖片來源：劉偉恒Facebook）
《反起跑線聯盟》日前舉行開鏡儀式。（圖片來源：劉偉恒Facebook）
周家怡近日一邊為無綫劇《星空下的仁醫》宣傳，另一邊為ViuTV拍劇，她指現時大趨勢，兩台都不會介意﹗（圖片來源：梁詠琪IG）
周家怡近日一邊為無綫劇《星空下的仁醫》宣傳，另一邊為ViuTV拍劇，她指現時大趨勢，兩台都不會介意﹗（圖片來源：梁詠琪IG）
主角梁詠琪同劇中演員練美娟、周家怡、陳欣妍等合作愉快。（圖片來源：梁詠琪IG）
主角梁詠琪同劇中演員練美娟、周家怡、陳欣妍等合作愉快。（圖片來源：梁詠琪IG）
肥仔梁業有兩套劇同時拍攝﹗（圖片來源：陳欣妍IG）
肥仔梁業在劇中同練美娟做一對（右一）﹗（圖片來源：陳欣妍IG）
在節目巡禮上，劇中演員強尼、練美娟、梁業及李炘頤亦親臨現場簡述故事。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）
在節目巡禮上，劇中演員強尼、練美娟、梁業及李炘頤亦親臨現場簡述故事。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

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