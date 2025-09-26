VIVA回歸跳唱視覺衝擊 新歌《FOMO》鬧爆低頭族 成員Macy錄音突感觸爆喊

女子組合VIVA今年第二首派台作品《FOMO》強勢登場，繼早前挑戰抒情慢歌後，這次全面回歸粉絲期待已久的跳唱曲風！新歌大玩「驚蝕底」心理戰，更驚爆成員Macy在錄音期間突然感觸爆喊，連監製都嚇一跳，究竟歌詞暗藏甚麼玄機，讓她情緒失控？

VIVA新歌FOMO狙擊低頭族

新作《FOMO》的歌名源自網絡潮語「Fear of Missing Out」，直接翻譯就是「驚蝕底、驚走寶」，歌曲擺明車馬向所有「低頭族」開火。歌詞一針見血地指出，現代人因害怕錯過網絡世界的虛擬動態，靈魂彷彿被手機吞噬，完全忽略了現實世界的美好。VIVA希望透過這首歌向大家發出靈魂拷問：「你敢唔敢即刻收線，感受吓個真實世界？」她們更生動比喻：「與其驚走寶網上啲虛擬嘢，不如驚吓錯過身邊真實嘅快樂。試吓放低電話一個鐘，同朋友Face to Face吹下水，你會發現原來個世界仲係好真實。網上啲嘢只係Snack，現實世界先係Main Course。」

Carina首度挑戰Rap Macy錄音爆喊

這次新歌的錄製過程充滿挑戰與淚水，一向以甜美聲線見稱的Carina竟然首次挑戰唱Rap，她自爆為此緊張到失眠，更花了整整一個月時間苦練，「我練咗成個月，連沖涼都喺度Rap，搞到屋企人以為我癲咗！」而成員Macy更在錄音室上演感人一幕，因歌詞太有共鳴，讓她想起自己經常只顧著滑手機而忽略身邊人，一時感觸而忍不住哭了出來，連監製都笑說：「我都係第一次見人錄快歌錄到喊。」這段插曲也讓歌曲的情感層次更加豐富。

Ada變身美甲師 VALC再操刀填詞

除了唱跳上的突破，VIVA成員們在幕後也各司其職，展現出驚人團魂。成員Ada竟然承包了團隊的美甲工作，在排舞休息的空檔，親自為隊友們製作精緻的Gel甲，務求在MV拍攝時能以最閃亮的姿態示人。而Rap詞部分則再次由成員VALC操刀，她表示歌詞是想諷刺那個整天對著手機的自己，同時大讚隊友Carina的表現：「Carina把聲唱Rap出奇地有型，大家一定要留意。」成員們都異口同聲表示，《FOMO》已成為團隊目前最喜愛的歌曲，不論曲風還是舞蹈都特別有共鳴。

粉絲勁期待VIVA跳唱舞台

歌曲上架後，輕快的旋律與強勁節奏，配上充滿共鳴的歌詞，迅速引起廣大「低頭族」的熱烈討論。不少粉絲紛紛留言，表示對VIVA回歸跳唱風格感到非常興奮，認為這種類型的歌曲最能展現她們的舞台魅力。許多網民表示歌詞完全說出他們的心聲，更有人笑稱：「聽完歌即刻放低電話約朋友食飯！」大家都非常期待VIVA在舞台上呈現《FOMO》的完整表演，相信屆時必定會帶來強烈的視覺衝擊。

圖片來源：大會提供、MV截圖
資料或影片來源：原文刊於新假期

