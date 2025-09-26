VIVA回歸跳唱視覺衝擊 新歌《FOMO》鬧爆低頭族 成員Macy錄音突感觸爆喊

女子組合VIVA今年第二首派台作品《FOMO》強勢登場，繼早前挑戰抒情慢歌後，這次全面回歸粉絲期待已久的跳唱曲風！新歌大玩「驚蝕底」心理戰，更驚爆成員Macy在錄音期間突然感觸爆喊，連監製都嚇一跳，究竟歌詞暗藏甚麼玄機，讓她情緒失控？