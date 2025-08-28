W姓大胸女歌手被爆床上表現及做第三者 爆料人列11大線索：十幾歲時出道唱主題曲成名
網台直播大爆房史 OK詳述W女星酒店誘惑
跨性別人士OK在網台節目《情感關注組》中，自稱在未變性、仍是TB身份時，曾背住當時拍拖8年的女友，與一名W姓女歌手偷食。他憶述，當時透過朋友介紹認識該女歌手，某次與朋友在酒店房飲酒，朋友離去後，W姓女歌手就躺在床上，自己曾提出幫她叫的士，或是叫女歌手留低睡覺，自己出去行個圈甚至回家，但女歌手叫他不要走，「我話……唔走你想我點？佢話你陪我一陣啦，我唔開心，我話好啦，其實都係當聽心事咁，同佢一齊傾偈，開始佢就『挨挨貢』，我就同佢講唔好，而家我都仲好愛我女朋友，佢話佢知，我話咁你知你仲嚟？佢話我都唔緊要囉，我話……雖然我知你鬼妹仔性格，但係我唔係呀嘛，咁佢就繼續呢啲行為，我自己又衰，有時呢啲嘢，忍得到一時忍唔到多一時，咁就搞咗。」他表示這段關係只維持了幾個月，最終因自己是偷食，加上難以遷就對方的工作時間而提出分手。
線索全公開 W女歌手身份呼之欲出
為了增加可信性，OK在節目中提供了關於W姓女歌手的11大線索，綜合有關Ｗ姓歌手身份的線索有「姓名首字母為W」、「歌手」、「胸大」、「十幾歲時出道唱主題曲成名」、「有新聞指曾與一名歌手不和」、「不屬TVB旗下」、「早前為一套劇集唱片尾曲」、「曾拍攝女性用品廣告」、「鬼妹仔性格」、「姣」、「仍活躍於幕前」。
OK自稱床上功夫了得 狠批W女星呻吟聲似公主
當被女主持追問床上表現時，OK顯得相當有自信，更自誇功夫了得，聲稱所有出軌對象都讚不絕口：「咁多個出軌對象綜合晒嚟講，佢哋每個都會同我啲朋友講，我搞嘢幾勁囉！可能手指有力啩。」不過，他對W姓女歌手的床上表現似乎頗有微言，狠批對方雖然年紀輕輕但性經驗豐富，但他卻不太欣賞：「但我又未去到覺得好正，因為其實我唔鍾意嗰啲嗌到……呻吟呻到乜咁嗰啲女仔，Disneyland啲friend囉，公主類型。」這番露骨的評價，令在場主持亦大感驚訝。
網民瘋傳競猜名單 汪明荃黃夏蕙無辜上榜遭恥笑
節目播出後，立即在網上引發熱烈討論，大批網民化身偵探，根據OK提供的線索瘋傳競猜名單。不少網民認為線索非常明確，矛頭直指幾位活躍於樂壇的W姓女歌手，留言指：「W姓、大波、唱過主題曲，個範圍其實好細！」、「等睇開名，花生已準備好。」、「估嚟估去都係嗰幾個，但係又唔敢講個名出嚟。」不過，討論中也出現不少搞笑提名，有網民竟提名樂壇大前輩汪明荃、黃夏蕙甚至甄妮，但因年齡及背景完全不符，隨即被其他網民恥笑是「派膠」，為緊張的競猜氣氛增添幾分歡樂。
範圍再縮細黃淑蔓出面否認傳聞
主持及監製即場點出幾位女歌手，包括林欣彤、JW王灝兒、衛蘭，但都遭到受訪者否認。而在14歲憑一曲《差一點我們會飛》出道的黃淑蔓即刻在threads否認，直言：「唔係我，大家唔使估」。