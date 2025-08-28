W姓大胸女歌手被爆床上表現及做第三者 爆料人列11大線索：十幾歲時出道唱主題曲成名

近日一名跨性別人士「OK」在網台節目上投下震撼彈，驚爆自己變性前曾與一位W姓的大胸女歌手發生過數月關係，更詳細描述對方在酒店房內飲醉後主動投懷送抱的畫面，場面極具爭議！OK在節目中鉅細無遺地憶述二人從相識到發生關係的過程，更提供了11大關鍵線索，引發全城競猜，究竟這位形象姣好的女歌手是誰？