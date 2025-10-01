WATERBOMB香港站突宣布延期！巨星演出取消 粉絲鬧爆：新疆飛過嚟點賠？
WATERBOMB香港站突延期 主辦方刪Post扮無事
主辦單位今日發出公告，指根據香港天文台於9月30日的天氣預報，預測本週末極有可能出現強風並發出熱帶氣旋信號，基於安全考量，決定將活動延期。這次音樂節的演出陣容星光熠熠，除了本地代表Anson Lo、COLLAR及YT周殷廷外，更有韓國巨星RAIN、權恩妃、NCT 127、Kep1er及DJ Soda等，中國Rapper《大展鴻圖》創作者「攬佬」亦有份參與演出，本應是一場音樂盛事。然而，最讓粉絲感到徬徨和憤怒的是，官方在公布延期後，竟將社交平台的宣傳帖文全數刪除或隱藏，處理手法令人費解，感覺極不尊重已購票的樂迷。
主辦方發聲明致歉 強調安全至上
面對排山倒海的批評，主辦方發出正式聲明，向所有受影響的觀眾致歉。聲明中提到，上週颱風樺加沙吹襲香港帶來的影響，讓他們深切體會到安全的重要性。官方強調：
「在此等不可避免的情況下，我們以觀眾、藝人及工作人員的安全為首要考量，遺憾地通知各位，我們不得不宣布將原定檔期之活動延期。」主辦方承諾，已購買的門票將會安排全額退款，而延期後的演出日期及相關詳情，將於近日另行公告，懇請各位體諒並繼續支持。
粉絲斥颱風僅屬藉口 質疑門票銷情差
儘管主辦方以天氣為由解釋，但大批粉絲對此說法完全不收貨，更質疑颱風只是藉口，實情是門票銷情不理想。有網民翻出2024年WATERBOMB的經驗作對比，怒轟主辦方雙重標準，留言指：
「舊年落雨落狗屎淋到撲街咁又唔見你話取消？飛賣得唔好就摞颱風作籍口，甚至個颱風都未必打去香港。」
門票分四種 捧場Fans大失所望
今年WATERBOMB門票分四種，由最平單日票 HK$880 到 最貴的VIP 雙日票HK3,280四款。不少專程由外地來港的粉絲更是損失慘重，他們早已預訂好機票和酒店，如今行程被迫取消，所有費用隨時化為烏有，令他們感到極度無助和憤怒。
網民洗版鬧爆 「我明天就要飛了你取消」
延期消息一出，網上討論區及社交平台瞬間被憤怒的留言洗版，粉絲們的怒火直指主辦方的處理手法。有海外粉絲絕望地表示：
「我明天就要飞了你取消，知道新疆多远吗，我机酒加起来快10,000你来给我赔😛」。對於主辦方刪除所有帖文的行為，網民亦狠批：
「係咪全部delete曬2025年嘅就當完全無發生過？」更有粉絲為偶像感到不值，心痛留言：
「我想看李马克啊啊啊我们叔叔还剩下什么活动啊😢😢😢」，可見這次臨時延期事件已引發一場公關災難。