WhatsApp, Facebook, Instagram 全球大死機！官方回應 網友急尋後備方案
Facebook、WhatsApp、Instagram深夜齊死機！香港時間10月4日23:30 前後，同屬Facebook公司的一眾網絡服務全線死機！包括：WhatsApp、Facebook、Instagram 的通訊軟件，通通不能使用！
文：東方新地
死機期間，不少有朋友因工作需要，無法發送文件；由於今次屬全球死機，受影響包括家人親友及工作聯絡，平日慣用 WhatsApp 聯絡的市民，如沒有安裝Telegram、Signal 等聯絡軟件，霎時間有如跌入資訊黑洞！
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更新：Facebook 發言人Twitter回應
事發後約一小時，Facebook的發言人Andy Stone在Twitter上發文回應，表示已注意到用戶無法連接其產品。簡短聲明中並無提及出事原因，亦無提及服務大約何時能恢復。