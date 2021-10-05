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WhatsApp, Facebook, Instagram 全球大死機！官方回應 網友急尋後備方案

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撰文：東方新地

Facebook、WhatsApp、Instagram深夜齊死機！香港時間10月4日23:30 前後，同屬Facebook公司的一眾網絡服務全線死機！包括：WhatsApp、Facebook、Instagram 的通訊軟件，通通不能使用！

文：東方新地

死機期間，不少有朋友因工作需要，無法發送文件；由於今次屬全球死機，受影響包括家人親友及工作聯絡，平日慣用 WhatsApp 聯絡的市民，如沒有安裝Telegram、Signal 等聯絡軟件，霎時間有如跌入資訊黑洞！

Netflix不忘抽水！在Twitter戶口分享這張以《魷魚遊戲》meme圖片反映沒有Facebook的世界！（圖片來源：Netflix@twitter）
Netflix不忘抽水！在Twitter戶口分享這張以《魷魚遊戲》meme圖片反映沒有Facebook的世界！（圖片來源：[email protected]
另一款以《魷魚遊戲》作概念的惡搞，簡單形容今次三大社交平台死機的情況。（圖片來源：網絡截圖）
另一款以《魷魚遊戲》作概念的惡搞，簡單形容今次三大社交平台死機的情況。（圖片來源：網絡截圖）
不少網友為自己已「轉會Telegram」感安慰。（圖片來源：網絡截圖）
不少網友為自己已「轉會Telegram」感安慰。（圖片來源：網絡截圖）
轉會mewe的網友紛紛貼出「世界末日」圖作回應。（圖片來源：家有囍事截圖）
轉會mewe的網友紛紛貼出「世界末日」圖作回應。（圖片來源：家有囍事截圖）

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更新：Facebook 發言人Twitter回應

事發後約一小時，Facebook的發言人Andy Stone在Twitter上發文回應，表示已注意到用戶無法連接其產品。簡短聲明中並無提及出事原因，亦無提及服務大約何時能恢復。

Facebook發言人在Twitter 發表道歉。（圖片來源：@andymstone）
Facebook發言人在Twitter 發表道歉。（圖片來源：[email protected]
有網民在Andy Stone的聲明下留言表示「不要回來了，反正沒有了你世界更美好」（圖片來源：twitter@andymstone）
有網民在Andy Stone的聲明下留言表示「不要回來了，反正沒有了你世界更美好」（圖片來源：[email protected]
有網民提供截圖顯示全球多國都受波及，唯獨伊朗伺服器未受影響。（圖片來源：twitter截圖）
有網民提供截圖顯示全球多國都受波及，唯獨伊朗伺服器未受影響。（圖片來源：twitter截圖）

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