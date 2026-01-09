聲夢小花再被「抹黑」！ Windy被舊同學爆性格進取愛踩低人

聲夢小花接連爆出負面消息，繼鍾柔美（Yumi）早前因「頭搖柔美擺」片段及態度問題被網民狠批後，今次輪到另一位聲夢參賽者Windy成為眾矢之的！有網民在社交平台大爆與Windy的接觸經歷，指控她性格進取愛踩低人，更質疑她的唱功實力，引發激烈討論。更有粉絲開始懷疑，為何炎明熹簽約大公司後，昔日聲夢隊友接連出現黑材料，背後是否另有內情？