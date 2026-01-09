聲夢小花再被「抹黑」！ Windy被舊同學爆性格進取愛踩低人
網民爆料Windy性格進取愛踩低人
有網民在社交平台發文，聲稱曾與Windy同一個唱歌老師，並爆出多項指控。該網民表示：「佢係超級進取鍾意踩低人去提升自己，我覺得佢性格仲乞人憎過Yumi。」更提及TVB聲夢傳奇初期有段訪問，Windy曾表示會去不同學員的綵排觀察他們的缺點，但該片段後來疑似被TVB刪除。網民後面更呻Windy的唱歌老師表現令人失望，指老師曾因遲到而額外收費，收費昂貴但教學質素一般。
Chantel表演意外成焦點 Windy反應惹爭議
網民更翻出舊片段，指在某次表演中，Chantel因服裝問題導致內衣外露，全程需要用手遮掩，表情顯得尷尬。網民批評：「其實Yumi一路有睇住Chantel，反之Windy就係想突出自己。」認為在隊友遇到尷尬情況時，Windy沒有給予適當關懷，反而專注於自己的表演。有網民補充指Chantel當日明顯身體不適，「當日表演時係不斷按住個肚，同埋標晒冷汗，明顯就係肚痛緊」。
唱功實力遭質疑 學費白交論引熱議
對於Windy的唱功實力，網民毫不客氣地批評：「其實一路都唔覺得Windy唱歌好聽，佢唱classical係OK嘅，但只不過係普通，你喺條街度搵任何一個識唱學開classical嘅人都應該同佢差唔多。」更有網民計算她的學習成本，指她3歲開始學聲樂至今19歲，「阿爸阿媽足足曬咗16年錢，學咗16年仲係唱到咁」，質疑其學習成效。另有網民提及她在比賽中與Gigi同唱一首歌但分數較低時的反應，形容「Windy塊面黑到」，認為她輸不起的態度有問題。
Windy粉絲現身反駁 指控TVB惡意剪輯
面對連串指控，疑似Windy粉絲的帳號現身反駁，為她澄清當年的爭議片段。該粉絲表示：「當日呢條片就係TVB惡剪Windy！累到所有人都唔喜歡Windy嘅片！」解釋當時是節目組直接詢問Windy對Chantel實力的看法，而Windy只是如實回答，認為沒有問題。粉絲更強調Windy當時只有15歲，擁有倫敦聖三一專業文憑，質疑為何要翻出5年前的舊片段來攻擊她，要求樓主如要分享就應該播放完整版本，不要學TVB只播部分內容。
炎明熹離巢後隊友接連出事 網民質疑有陰謀
最令人關注的是，有網民開始質疑一個現象：「點解炎明熹簽大公司之後舊隊友多咗咁多黑材料？！」這個陰謀論在網上引起熱烈討論，不少人懷疑是否有人刻意針對昔日聲夢參賽者，為炎明熹的發展掃清障礙。繼Yumi因態度問題被網民狠批後，今次輪到Windy被翻舊帳，令人不禁懷疑背後是否有更深層的原因。
網民意見兩極化 真相仍待澄清
事件在網上引起兩極化反應，支持者認為Windy只是被惡意針對，反對者則認為她的性格確實有問題。有網民留言：「咁緊張咁情況咁尷尬情況驚緊就叫黑面，你有冇咁搞笑」，為Chantel當時的反應辯護。亦有人質疑翻舊帳的動機：「搞咁多嘢，你就係想發大件事上想見報，想人出醜，想佢俾人鬧？」認為過度放大明星的小瑕疵並不公平。