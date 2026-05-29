Winka陳泳伽「拍片邊哭邊分享」愛貓病況惹議！網民反應兩極：養寵物人會懂

COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日因愛貓Tata生病需要服藥，看見愛貓服藥後深層睡眠的模樣，突然有感而發開啟手機自拍，邊哭邊分享內心感受。她在鏡頭前哽咽表示「唔知點解好想喊，因為佢瞓到好似死咗咁樣」，更進一步想像「如果有一日，佢死咗就係咁樣」。這段自拍影片引發網民激烈討論，大部分留言都質疑她的真誠度。