Winka陳泳伽「拍片邊哭邊分享」愛貓病況惹議！網民反應兩極：養寵物人會懂
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COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日因愛貓Tata生病需要服藥，看見愛貓服藥後深層睡眠的模樣，突然有感而發開啟手機自拍，邊哭邊分享內心感受。她在鏡頭前哽咽表示「唔知點解好想喊，因為佢瞓到好似死咗咁樣」，更進一步想像「如果有一日，佢死咗就係咁樣」。這段自拍影片引發網民激烈討論，大部分留言都質疑她的真誠度。
Winka邊喊邊自拍分享愛貓病況
事件發生在Winka的愛貓Tata看完醫生需要服藥期間，由於貓咪服藥後進入深層睡眠狀態，讓身為貓奴的Winka感到擔憂。她選擇在這個情緒激動的時刻拿起手機自拍，向粉絲分享當下的心情。影片中可見Winka抱著熟睡的Tata，眼眶泛紅地訴說內心的恐懼和不安，整個過程持續了相當長的時間。
網民狠批造作質疑拍攝動機
這段自拍影片在社交平台發布後，立即引來大量負面評論。網民紛紛留言批評「set個cam影住自己喊，懶係梨花帶雨咁，好作狀啊」、「有事感性下想喊唔緊要，但set晒鏡頭咁喊，就過晒火位」、「勁作狀，喊得核突」。更有網民直言「樣衰都算，你仲要喊，喊都算，你仲要錄片自拍」，質疑她在寵物生病的緊急時刻還有心情拍攝和分享。
Winka回應爭議尋求建議
面對鋪天蓋地的批評聲音，Winka並沒有選擇刪除影片或保持沉默，反而主動回應網民的質疑。她在留言區表示「不是引戰❌ 真心想請教一下，如果我就係想記錄低同埋就係想同大家分享呢一個moment，咁你會建議我點樣微調？」這個回應顯示她試圖理解網民的不滿，並尋求改善的建議，不過這個提問並沒有得到任何正面的回應。
粉絲力撐理解寵物主人心情
儘管大部分網民都對Winka的行為表示不滿，但仍有部分粉絲和寵物主人表達理解和支持。有粉絲留言「我都養過貓，而且係中途患過好多病，做過兩次手術嘅貓，我又明佢做咩喊喎」，認為她只是找到一個情緒出口。另有支持者表示「會！！！😭秒喊😭😭😭」，分享類似的經歷和感受，證明寵物主人在面對愛寵生病時的焦慮情緒確實普遍存在。
資料或影片來源：原文刊於新假期