Winka@COLLAR造型被嘲似「達達星人」 勁高EQ回應︰好有創意好兆頭

[email protected]造型被嘲似「達達星人」 勁高EQ回應︰好有創意好兆頭
女團COLLAR日前強勢出道，各成員以全新造型示人，當中Winka（陳泳伽）的造型最受網民關注，不少網友批評Winka的新髮型嚴重「炒車」，更嘲笑她激似《鹹蛋超人》系列中的「達達星人」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_chan、[email protected]、連登截圖
Winka新造型出事
人氣女團COLLAR日前正式出道，除了歌藝及舞技備受關注外，各成員的新造型同樣引人注目，當中Winka(陳泳伽)的造型更引發網民的熱烈討論。本來留有一把長髮的Winka出道當天以全新短髮示人，再配上黑色絲絨西裝，卻慘被網民笑她似「部長」，而在妝容上她還畫了一對上揚眼線，與出道前的感覺截然不同。
被嘲似「達達星人」
更有網民指Winka的新造型與日本特攝劇《鹹蛋超人》系列中的「達達星人」非常相似。不過Winka唔止冇嬲，更大方在社交網留言讚網友有創意：「大家真係好有創意！我想講呢個唔知叫咩名嘅公仔，佢隔離啲字係咪話佢10戰10勝之戰績！其實係勁嘢嚟！係個好兆頭！」而網友眼見Winka的高EQ表現，紛紛留言大讚：「幾親民、講得笑、有前途」、「好有抗壓能力，啱食呢行飯」、「竟然咁大方，我愛你Winka」。