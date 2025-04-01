WinWin首度公開舊愛分手傷痛經歷 男方渣男語錄嚇窒網民
WinWin曾因分手三日三夜未能進食
在《超杰出聊天室》的「失戀篇」中，WinWin選擇公開這段感情的細節，更表示因為分手，有三日三夜未能進食：「我消失咗一個星期，三日三夜冇食嘢，我會喊醒，尖叫醒，因為我覺得最傷心唔係我哋分開結果，而係嗰種委屈，好似搞唔清一件事，你又唔道歉。」
男方大膽邀請三人一齊食飯
WinWin在節目中還提到，男方曾邀請她和新女友一起到她最喜歡的餐廳吃飯，當時她還以為兩人只是朋友，甚至兩人還曾在她面前用FaceTime通話。然而，讓WinWin傷心的是，男方竟然口出狂言：「係我哋之間有問題，所以分手，你唔好賴落我同嗰女仔到喇。嗰女仔帶到畀我嘅快樂，係你帶唔到畀我。」
男方口出狂言傷害WinWin
WinWin還透露，男方曾當著她的面狠狠批評她，說她越大越認真，與當年年輕時的感覺不同，反而新女友卻很支持他做任何決定。聽到這裡，其中一位主持人阿杰實在看不下去，開口大罵：「其實有好多嘢佢都唔需要講出嚟，佢選擇去講就喺因為要你難受，要你嗰一刻好卑微。」
經歷這次感情的洗禮後，WinWin表示她更懂得認識自己的價值，並明白了在選擇伴侶時應有的標準。她說：「我更加知道，日後自己要乜嘢，我知道之後要搵一個成熟穩重嘅人，不過我而家好享受單身。」她還提到，通過這件事，她更加珍惜身邊人的支持與愛：「原來好多朋友都好愛我，呢個世界唔係得愛情。」
網民留言力撐WinWin
許多網民迅速留言支持WinWin，有人坦言原本對她沒有好感，但在聽到她的經歷後，覺得她非常堅強，認為她值得更好：
「我一直都唔太鍾意Win Win因為佢做主持時懶音問題十分嚴重，但好記得當日個仆街記者明知故問咁要Win Win睇佢ex嘅旅行片真係好嬲好心痛佢」、「明明Win Win係一個對男仔和對女仔都係咁好嘅一位女仔，賤男人果然錯過了，不過咁都好起碼唔使再受氣。希望佢可以早日搵返個比之前更好嘅男人」、「人要成長，佢唔成長停留不上進的狀態，已經配你唔起！其實早啲睇清這個人，甩咗個唔好嘅先可以遇上更好嘅人。加油加油！」等。