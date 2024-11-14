WinWin轉載Yuma出軌短片有共鳴 心酸揭露前男友KC偷食罪狀

近日，YouTube界發生了一件相當震撼出軌事件，Ryu和Yuma是知名夫妻檔，經常一齊拍片，而Yuma與另一位YouTuber Tommy有著不尋常關係。不少網民更搵返一年前3人一起拍的影片，發現2人早有一腿！而WinWin（楊安妮）更轉發其影片，並表示好心寒，引發網民熱議。

