WinWin轉載Yuma出軌短片有共鳴 心酸揭露前男友KC偷食罪狀
廣告
近日，YouTube界發生了一件相當震撼出軌事件，Ryu和Yuma是知名夫妻檔，經常一齊拍片，而Yuma與另一位YouTuber Tommy有著不尋常關係。不少網民更搵返一年前3人一起拍的影片，發現2人早有一腿！而WinWin（楊安妮）更轉發其影片，並表示好心寒，引發網民熱議。
網民翻出夫妻檔Ryu與Tommy舊片：好綠喔！
近日YouTube夫妻檔Ryu和Yuma出軌風波備受熱議，不少網民找回「Ryuuu TV / 學日文看日本」一年前與Tommy合拍的影片。影片中，夫妻檔Ryu和Yuma正與Tommy一起坐火車，乘車時Tommy超自然地坐在Yuma旁邊，2人有講有笑，還有不少身體接觸。此影片在threads被瘋傳，更形容「Ryu怎麼能忍到現在！ 好綠喔 Tommy Yuma兩個人還坐在一起」不少網民亦回應不明白跟夫妻出門竟分開2人坐在女方旁邊「一般跟夫妻出門會有人坐那邊嗎」「如果是為了影片的畫面好拍我可以理解 但坐那麼近還有碰觸到 你就知道Tommy根本故意不避嫌」「這種若有似無的肢體碰觸」
Ryuuu TV Ryu與Yuma爆出軌風波對象竟然係Tommy？男方新歡曝光怒揭真相
WinWin轉載影片：睇到好心寒！點解咁似
其後WinWin（楊安妮）在社交平台上轉載了這段短片，在轉載時感慨地寫下：「睇到好心寒，點解可以完全同我當時情況一模一樣…」，似乎在暗示她與前男友KC的情況與Yuma和Tommy的情況相似。早前WinWin大爆回復單身，與拍拖長達6年的男友KC分手後，爆出第三者為一位日本女生，3人還一起跳過舞。
圖片來源：youtube＠Ryuuu TV / 學日文看日本、ig＠__on.i資料或影片來源：原文刊於NewMonday