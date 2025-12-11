TVB免費直播WTT總決賽｜中日港猛將激戰紅館！爭奪1,012萬獎金 本港「杜配」主場迎戰？
乒乓球壇年終盛事《WTT 香港總決賽 2025》正式開打！TVB Plus（82台）將一連五日免費直播，全球頂尖球手雲集紅磡香港體育館，爭奪高達1,012萬港元總獎金。賽事首日已氣氛熾熱，究竟本港代表「杜配」能否主場創佳績？而最終冠軍寶座又會花落誰家？
WTT總決賽首度襲港 頂尖球手紅館大激鬥
今次是「WTT 總決賽」首次在香港舉行，意義非凡。賽事由12月10日至14日，一連五日在紅磡香港體育館上演連場激鬥。全球乒乓球好手在2025賽季中，於WTT系列賽事累積積分，最終只有年終排名前16名的男、女子單打選手，以及前7對混雙組合，連同一對主辦城市外卡組合，才能獲得參賽資格，共同爭奪總值130萬美元（約1,012萬港元）的巨額獎金，戰況絕對激烈！
世界第一猛將王楚欽孫穎莎領軍 中日大戰一觸即發
今次參賽陣容星光熠熠，雲集世界各地的頂尖球手。當中焦點必然是來自中國的球員，包括現時男子世界排名第一、二的王楚欽和林詩棟，以及女子世界排名第一、二的孫穎莎和王曼昱，實力驚人。而日本方面則有天才兄妹檔張本智和與張本美和參戰，預料將與中國隊上演連場激戰。至於本港代表方面，則有黃鎮廷與杜凱琹組成的「杜配」主場出戰混合雙打，力爭在主場觀眾面前打出好成績，為港爭光！
TVB免費直播賽程一覽 星期日黃金時段直擊冠軍誕生
為了讓全港市民一同感受熾熱氣氛，TVB Plus（82台）將一連五日直播多場精彩賽事。由12月10日起，TVB Plus每日均會直擊男、女子單打及混雙的各輪賽事。而賽事焦點將落在本周日（14日），當日下午1時30分，翡翠台將會直播男子單打4強賽；而晚上7時30分，TVB Plus（82台）則會全程直播萬眾期待的男、女子單打決賽，見證冠軍寶座的誕生！觀眾可以安坐家中，免費欣賞世界級的乒乓球對決。
網民湧入洗版勁期待：終於唔使周圍搵link！
TVB宣布免費直播的消息一出，立即引起大批球迷及網民熱議，紛紛表示極度期待。不少網民對於能夠免費收看高清直播感到興奮：「終於唔使周圍搵link睇波，多謝TVB！」、「有得免費睇王楚欽同孫穎莎，正呀！」亦有大批市民留言力撐主場出戰的「杜配」：「黃鎮廷杜凱琹加油，主場打出氣勢！」、「一定會準時開電視支持香港隊！」看來全城已經準備好投入這場乒乓球盛事。
