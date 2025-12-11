TVB免費直播WTT總決賽｜中日港猛將激戰紅館！爭奪1,012萬獎金 本港「杜配」主場迎戰？

乒乓球壇年終盛事《WTT 香港總決賽 2025》正式開打！TVB Plus（82台）將一連五日免費直播，全球頂尖球手雲集紅磡香港體育館，爭奪高達1,012萬港元總獎金。賽事首日已氣氛熾熱，究竟本港代表「杜配」能否主場創佳績？而最終冠軍寶座又會花落誰家？