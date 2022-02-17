Wyman翻舊照答謝花姐揭淵源！難得展現「少女式笑容」回顧黃偉文作品展

黃偉文十年前在紅館舉辦的作品展，不但出動了半個樂壇的歌手做嘉賓，原來幕後操盤的單位也是實力非凡，十年後的今天Wyman在IG再次答謝當年幫過他的一位幕後人物，原來就係今日當時得令的MIRROR經理人花姐！
Wyman在IG留言「十年了，還一直在想有沒有人忘了多謝。真至今日機緣巧合，首次看到這張opening night 紅館後台相⋯⋯」原來當年花姐就係 Concert YY的演唱會導演之一，在DVD的片尾Credit更可以找到花姐的名字！
《黃偉文作品展》群星拱照黃Wyman
2012年初的Wyman演唱會一票難求，據報當時炒價直上三萬幾，因為嘉賓陣容一時無兩，包括退出舞台多年的樂壇天后彭羚：
1. Eason跛腳撐拐杖出席
6場演唱會幾乎請嚟半個香港樂壇，合共多達50幾位歌手撐場，陣容仲勁過各大頒獎禮，靚歌靚衫目不暇給，令呢個雜錦演唱會變得更有睇頭！正如Wyman話齋：
「無論有幾離譜幾咁想像唔到嘅衫，呢個show都會睇到！」
對於陳慧琳未能出席，Wyman亦有喺台上代爲解釋：「今日有一個壞消息，一個好消息。壞消息係我今朝接到個電話，呢位朋友本來今晚做嘉賓，但佢嘅醫生同屋企人建議佢最好留喺屋企安胎，我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，佢生仔個個都係契爺契媽，所以佢生個健康嘅寶寶重要過嚟唱歌！」對於話唔嚟又嚟嘅陳奕迅，Wyman抵死笑謂：「今日嘅好消息係聽到另一個電話，呢個人竟然唔顧自己身世同我講：『喂，你嘅演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟呀！』我就話如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！
2.陳奕迅、何韻詩尾場舌吻〈芳華絕代〉
6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
3. 黃偉文親自操刀 成功召喚彭羚！
Wyman除了為自己每次出場準備不同造型，更答應了親自為近50名演出者從頭到腳做styling，當中最靚絕對係彭羚：
4. 容祖兒華麗靚衫 唱足6場擔大旗
5.李蕙敏「億萬之裙」
被Wyman比喻爲心目中嘅「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞係將Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。
6.大肚楊千嬅破冰出席
尾場另一焦點係曾經傳同Wyman 不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，有咩唔妥都一次過粉碎曬啦？
7.Sammi首場現身自嘲〈姨婆掉眼淚〉
作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！
8. Wyman趣怪造型逐格睇
9. Concert YY海報出動四大女歌手同場拍攝
演唱會在2011年尾開始宣傳，單是海報已經轟動一時，召集四大女歌手盛裝同場合照，單是思考排位已經費煞思量，幸運地各人都畀足面Wyman，認同「齊人互動效果較好」的概念，超級合作並抵得諗地度期出席拍攝，Wyman更為海報寫了兩篇專欄詳述「嗰張相」的拍攝花絮。可惜陳慧琳因為要安胎而缺席表演。
10. 同年推出DVD 全城狂煲試機天碟
6場演唱會的精彩場面最後收錄在年尾推出的CD及DVD內，開場由容祖兒唱出〈桃色冒險〉、〈跑步機上〉、〈隆重登場〉3首跳舞組曲做熱身，淨係睇呢part歌舞已經值回碟價。〈初一十五〉由黃偉文親自同吳君如一齊演唱，難說得上係聽覺享受，但氣氛最好。
之後有細訴人生無奈嘅〈活著多好〉、〈燕尾蝶〉、〈囍帖街〉等等，展示黃偉文另一人生觀，而最觸動到人的就是壓軸一首〈給十年後的我〉，黃偉文唱到：「别太遲又十年後至想，快樂嗎？」提醒大家要及時行樂，正好同演唱會的party主題呼應。