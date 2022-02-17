Wyman翻舊照答謝花姐揭淵源！難得展現「少女式笑容」回顧黃偉文作品展

黃偉文十年前在紅館舉辦的作品展，不但出動了半個樂壇的歌手做嘉賓，原來幕後操盤的單位也是實力非凡，十年後的今天Wyman在IG再次答謝當年幫過他的一位幕後人物，原來就係今日當時得令的MIRROR經理人花姐！