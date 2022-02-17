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Wyman翻舊照答謝花姐揭淵源！難得展現「少女式笑容」回顧黃偉文作品展

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黃偉文十年前在紅館舉辦的作品展，不但出動了半個樂壇的歌手做嘉賓，原來幕後操盤的單位也是實力非凡，十年後的今天Wyman在IG再次答謝當年幫過他的一位幕後人物，原來就係今日當時得令的MIRROR經理人花姐！

Wyman在IG留言「十年了，還一直在想有沒有人忘了多謝。真至今日機緣巧合，首次看到這張opening night 紅館後台相⋯⋯」原來當年花姐就係 Concert YY的演唱會導演之一，在DVD的片尾Credit更可以找到花姐的名字！

Wyman的演唱會橫跨元宵和情人節，花姐揼低老公全力幫手。（圖片來源：IG@concertyy）
Wyman的演唱會橫跨元宵和情人節，花姐揼低老公全力幫手。（圖片來源：[email protected]
花姐自己亦有轉貼Wyman的答謝Post。（圖片來源：IG@ahfa0908）
花姐自己亦有轉貼Wyman的答謝Post。（圖片來源：[email protected]
網友終於明白點解Wyman出力幫MIRROR的成員填詞，原來二人早䅜下淵源。（圖片來源：IG@concertyy）
網友終於明白點解Wyman出力幫MIRROR的成員填詞，原來二人早䅜下淵源。（圖片來源：[email protected]
大家對花姐當年「畀仔圍」的少女式笑容表示意外。（圖片來源：IG@concertyy）
大家對花姐當年「畀仔圍」的少女式笑容表示意外。（圖片來源：[email protected]
與花姐合照的幾位粉紅壯男Dancer，來自容祖兒開場演唱《桃色冒險》的演出。（圖片來源：Concert YY截圖）
與花姐合照的幾位粉紅壯男Dancer，來自容祖兒開場演唱《桃色冒險》的演出。（圖片來源：Concert YY截圖）
在《黃偉文作品展》DVD的製作名單中，可以見到花姐就是這場世紀演唱會的導演，角色舉足輕重。（圖片來源：Concert YY DVD 截圖）
在《黃偉文作品展》DVD的製作名單中，可以見到花姐就是這場世紀演唱會的導演，角色舉足輕重。（圖片來源：Concert YY DVD 截圖）

《黃偉文作品展》群星拱照黃Wyman

2012年初的Wyman演唱會一票難求，據報當時炒價直上三萬幾，因為嘉賓陣容一時無兩，包括退出舞台多年的樂壇天后彭羚：

每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）
容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）

1. Eason跛腳撐拐杖出席

6場演唱會幾乎請嚟半個香港樂壇，合共多達50幾位歌手撐場，陣容仲勁過各大頒獎禮，靚歌靚衫目不暇給，令呢個雜錦演唱會變得更有睇頭！正如Wyman話齋：

「無論有幾離譜幾咁想像唔到嘅衫，呢個show都會睇到！」

對於陳慧琳未能出席，Wyman亦有喺台上代爲解釋：「今日有一個壞消息，一個好消息。壞消息係我今朝接到個電話，呢位朋友本來今晚做嘉賓，但佢嘅醫生同屋企人建議佢最好留喺屋企安胎，我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，佢生仔個個都係契爺契媽，所以佢生個健康嘅寶寶重要過嚟唱歌！」對於話唔嚟又嚟嘅陳奕迅，Wyman抵死笑謂：「今日嘅好消息係聽到另一個電話，呢個人竟然唔顧自己身世同我講：『喂，你嘅演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟呀！』我就話如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！

（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

2.陳奕迅、何韻詩尾場舌吻〈芳華絕代〉

6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）

6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅艷芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出嘅片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）
Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）

3. 黃偉文親自操刀 成功召喚彭羚！

Wyman除了為自己每次出場準備不同造型，更答應了親自為近50名演出者從頭到腳做styling，當中最靚絕對係彭羚：

萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靚衫靚，一絕！（圖片來源：東方新地）
萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靚衫靚，一絕！（圖片來源：東方新地）

4. 容祖兒華麗靚衫 唱足6場擔大旗

容祖兒Concert YY 黃偉文作品展 2012
撐足6場嘅祖兒，Wyman 晚晚幫佢換衫，呢套更係由Wyman 親自設計，佢話「當初冇人覺得靚，所以今次喺自己個show 度堅持要佢着出嚟，重話Joey 着住嚟唱〈牆紙〉襯到絕。」（圖片來源：東方新地）
同Wyman老友鬼鬼嘅Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）
同Wyman老友鬼鬼嘅Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）

5.李蕙敏「億萬之裙」

被Wyman比喻爲心目中嘅「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞係將Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。

被Wyman譽爲心目中嘅「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞係將Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。（圖片來源：東方新地）
Amanda沙聲獻唱，狀態麻麻，期後的DVD後製都唔特別Tune得返，算係一個紀錄。（圖片來源：東方新地）

6.大肚楊千嬅破冰出席

尾場另一焦點係曾經傳同Wyman 不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，有咩唔妥都一次過粉碎曬啦？

陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）
陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）
「生死之交當天不知罕有 到你變節了 至覺未夠」- 楊千嬅退場的時候，接續就係《最佳損友》。（圖片來源：Concert YY截圖 ）
「生死之交當天不知罕有 到你變節了 至覺未夠」- 楊千嬅退場的時候，接續就係《最佳損友》。（圖片來源：Concert YY截圖 ）

相關文章：黃偉文直斥楊千嬅《Mr.》被亂改名「離題又老土」 兩天王都係改嘢慣犯

7.Sammi首場現身自嘲〈姨婆掉眼淚〉

作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！

作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！（圖片來源：東方新地）
作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出！（圖片來源：東方新地）

8. Wyman趣怪造型逐格睇

Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）
加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）

9. Concert YY海報出動四大女歌手同場拍攝

演唱會在2011年尾開始宣傳，單是海報已經轟動一時，召集四大女歌手盛裝同場合照，單是思考排位已經費煞思量，幸運地各人都畀足面Wyman，認同「齊人互動效果較好」的概念，超級合作並抵得諗地度期出席拍攝，Wyman更為海報寫了兩篇專欄詳述「嗰張相」的拍攝花絮。可惜陳慧琳因為要安胎而缺席表演。

當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）
當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）

10. 同年推出DVD 全城狂煲試機天碟

6場演唱會的精彩場面最後收錄在年尾推出的CD及DVD內，開場由容祖兒唱出〈桃色冒險〉、〈跑步機上〉、〈隆重登場〉3首跳舞組曲做熱身，淨係睇呢part歌舞已經值回碟價。〈初一十五〉由黃偉文親自同吳君如一齊演唱，難說得上係聽覺享受，但氣氛最好。

之後有細訴人生無奈嘅〈活著多好〉、〈燕尾蝶〉、〈囍帖街〉等等，展示黃偉文另一人生觀，而最觸動到人的就是壓軸一首〈給十年後的我〉，黃偉文唱到：「别太遲又十年後至想，快樂嗎？」提醒大家要及時行樂，正好同演唱會的party主題呼應。

詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）
詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：IG@ahfa0908）
2012年花姐在演唱會第一場的後台自拍。（圖片來源：[email protected]
花姐05年離開工作了13年的TVB，做了一個月的便利店收銀員，之後又擔任演唱會監製，早就參過不少大製作。（圖片來源：IG@ahfa0908）
花姐05年離開工作了13年的TVB，做了一個月的便利店收銀員，之後又擔任演唱會監製，早就參過不少大製作。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：黃偉文IG，花姐IG

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