XiX出道4年終休團！網民嚴選3大致命傷 回顧成員被踢走風波
XiX暫別前推新歌MV由Eric Kwok親自剪接
XiX喺休團前發布數碼專輯《The Pretty Good Journey》中嘅單曲《微笑擊敗全世界》，經理人Eric Kwok更親自操刀剪接MV。佢形容笑容係XiX喺芸芸女團中最特別之處：「佢哋咩都可以笑一大餐，而呢份歡樂經常都感染到一齊做嘢嘅人。」MV拍攝當日遇上夕陽美景，成員們踩單車、行街、互相剪頭髮，記錄低少女日常。成員Kiele坦言呢首歌對佢意義重大：「呢首歌唔只係一種說法，係一種態度，一種看待世界嘅方式。」而團隊亦宣布將於7月18日喺西九文化區舉辦「Backyard Live: XiX『微笑擊敗全世界』」暫別演唱會，VIP門票定價$888，企位$388。
Eric Kwok回應休團安排強調成員需專注學業
XiX休團嘅主要原因係成員需要專注學業發展。4位成員目前皆處於求學階段，其中Caitlin同Kiele計劃赴美國升學，令團體活動難以持續。Eric Kwok順勢為成員送上「暫別禮物」，推出新歌同時安排告別演出，算係為呢段旅程畫上一個暫時嘅句號。事實上早喺2024年8月，Kiele已經赴美升學，當時靠暑假同聖誕假期返港合體維持運作，如今Caitlin亦將離港，4人剩返2人，休團已成定局。
回顧Vici被踢走風波 Eric Kwok曾開記者會交代
XiX嘅爭議早喺2024年已經爆發。當年8月，Eric Kwok召開記者會宣布成員Vici莊殷玥被踢出團體，強調「唔係自己離開，係被踢走」。佢解釋由於成員當時僅14至16歲，需要家長配合，但Vici家人與管理層磨合出現嚴重問題，坦言「未試過受咁多氣」，直言「佢無咗我會開心啲，正如我無咗佢都開心好多」。而更早之前，另一位被視為團內最靚嘅成員Aster亦選擇離團單飛簽約TVB，令XiX由最初6人逐步縮減至4人，元氣大傷。
網民嚴選XiX三大致命傷嘲諷香港搞女團注定失敗
消息傳出後，網民反應相當直接。有人總結XiX三大致命傷：第一係「改壞名」，有網民指「個名讀出嚟又難讀又冇氣勢，台下啲人想叫大聲啲個音都叫唔到」；第二係成員年紀太細未準備好就被推出道；第三係最靚同最有話題性嘅成員先後離隊，令團體失去賣點。亦有網民感嘆「冇咗最靚嗰個都算，無埋最大波嗰個真係注定玩完」，更有人直接講「香港搞偶像女團」本身就係一個笑話。不過亦有粉絲表示曾睇過佢哋現場演出，認為「真心係有能力嘅」，只係時不我與。
女團XiX「4缺1」獨欠Vici
女團XiX2024年出席活動時「4缺1」，只得梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）一同現身，獨欠莊殷玥（Vici），對此Eric Kwok表示Vici「有事嚟唔到」，而且近期一段日子都不會參與XiX的活動。
葉佩雯、Vici已互相unfollow
作為XiX形象顧問的葉佩雯（Grace），早前曾在社交平台怒轟XiX其中一位成員自作主張，對經理人和公司零尊重，當時已有傳她所指的成員是Vici。而睇翻葉佩雯、Eric Kwok和XiX的官方IG，目前都已unfollow了Vici。雖然Vici的IG自我介紹中，仍有寫著自己是「XiX女團成員」，但她也unfollow了葉佩雯、Eric Kwok和XiX的官方IG。
Eric Kwok否認Vici因葉佩雯退團
被問到XiX「4缺1」的問題，Eric Kwok似有難言之隱：「我哋依家係成日都四個喇。（點解？）要遲吓講，依家講唔到。（係咪因為葉佩雯件事？話有成員唔尊重公司同經理人）我只可以話no comment，我老婆鍾意點講就點講啦，由得佢。（因為呢件事引起成員退團？）緊係唔係啦。（係咪有成員唔合作？）唔係，其實我哋咁多個女好多時都有好多嘢要教、要提點嘅，佢哋始終都係得15至17歲，你估真係好似我哋大人咁有交帶咩。（嗰單嘢會唔會唔開心？）阿Grace？有㗎。」
Charlotte讚Vici：帶咗好多歡樂畀我哋
四位XiX成員就被問到有成員退團，會唔會唔開心？Caitlin回答：「一定會有㗎喇！」Crystal：「一定會唔捨得，因為我哋始終一齊經歷咗好多嘢，由比賽到依家，一齊出歌咁樣。」Charlotte：「佢（Vici）都帶咗好多歡樂畀我哋。」而Kiele在演出時因驚恐症發作，一度要在後台休息，對此她表示覺得好平常，因為好多藝人都有精神健康問題。
Vici疑退團 網民竟讚好：應該一早要out！
雖然XiX由未出道時預定有6位成員，到現在有機會只剩下4位，但有不少XiX粉絲竟力撐foul得好：「其實好多人唔鐘意Vici」、「冇佢仲好」、「一直都覺得呢個勁姣，foul得好，葉佩雯做到嘢」、「聲夢junior時已經見到Vici擁有好自我/自大嘅性格」、「Vici不嬲都麻X煩，自以為好勁！sorry應該一早要out」、「正啊，聽到佢把聲就唔開胃，成隊即刻順眼（耳）晒。Ironman 好波！」
葉佩雯被批：幾十歲人同d𡃁妹霎氣
有網民就提議XiX改名重新出發：「Six 變 Four…要改名」、「團名最忌以人數嚟命名」等，但亦有網民質疑有成員退團係葉佩雯的責任：「有冇錯都好，經理人係負責保護自己藝人，點可能反而會比自己老婆亂發脾氣喺細路女身上？」、「等於自己唱自己藝人，都oX9嘅」、「女人得罪女人的下場」、「幾十歲人同d𡃁妹霎氣，同埋仲有一個話有驚恐症，真係好唔得閒」。
重溫葉佩雯為一事轟藝人對經理人零尊：自作主張仲要扮無知！
葉佩雯早前在Threads發帖，大呻有藝人未有經過經理人和同事，自行預約化妝和整頭，並聲稱自己不熟悉流程：「個星自己book化妝整頭，唔經經理人公司&同事book喎！仲話自己唔識流程喎！零尊重，又自作主張！仲要扮無知！點搞呀？心淡」並附上兩個喊喊的emoji。
指不尊重行為已非首次發生：佢完全唔care錢
在回覆網友的留言時，葉佩雯進一步透露，這種不尊重的行為已非首次發生，並強調該藝人對金錢似乎毫不在乎：「不俾尊重已經唔係第一日嘅事」、「佢完全唔care錢」、「心傷呀」、「我哋一路好努力想幫佢、教好佢，但係…」
原來都係book返公司化妝師髮型師
葉佩雯又解釋該藝人都係book返公司的化妝師和髮型師：「仲要係別人口中先得知！連個化妝師都呆咗！個化妝師同佢講點解你唔問你經理人呀？」、「重點係不懂尊重，咁點解要簽公司呢？」不久後葉佩雯刪除了這則帖文，但並未有刪除對部分網民的回應。