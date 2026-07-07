XiX出道4年終休團！網民嚴選3大致命傷 回顧成員被踢走風波

香港女子組合XiX出道4年，由《聲夢傳奇2》走到今日，終於宣布休團。成員Caitlin與Kiele先後計劃赴海外升學，4人變2人根本難以維持團體運作，經理人郭偉亮（Eric Kwok）趕喺暫別前為佢哋推出新歌《微笑擊敗全世界》作為告別禮物，但呢隊女團由組成到解散，爭議從未間斷過。