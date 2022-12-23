Yahoo搜尋人氣大獎｜3女COLLAR輸After Class 曾比特+Edan同台落差大
MIRROR壓軸現身 團隊奪3大獎
看觀眾反應就知道，全場人氣最高的一定是男團MIRROR。12缺1的MIRROR被安排壓軸出場，團隊分別獲得三個大獎，分別是人氣票選組合、本地音樂組合、及憑《BOSS》奪人氣歌曲，加上當中5位成員包括姜濤（4獎）、Edan呂爵安（3獎）、Ian陳卓賢（1獎）、Jer柳應廷（1獎）、Anson Lo盧瀚霆（1獎）也以個人姿態共擸得10個獎項，所以對MIRROR整個團隊而言，可算是整晚大贏家，難怪隊長Lokman（楊樂文）於台上表示，希望來年能夠集齊12子齊人合作開拍電影。
炎明熹打頭陣奪人氣天后
打頭陣頒發的「樂壇新勢力（女）」獎項，由兩台選秀節目代表奪得，包括《星夢傳奇》的炎明熹（GiGi）、姚焯妃（Chantel）及《全民造星3》的雲浩影。
Ian處變不驚
MIRROR第一位上台的成員阿Jer（柳應廷）憑《人類群星閃耀時》奪「人氣歌曲獎」，Ian（陳卓賢）則憑歌曲《留一天與你喘息》奪「唱作歌曲獎」，上台獻唱時現場音響出現了失誤情況，Ian不時要撳實耳機，但見慣大場面的他順利唱完整首歌曲。
COLLAR熱鬥After Class
「樂壇新勢力（組合）」則由兩大電視台的女團代表，TVB的After Class與ViuTV的COLLAR奪得，原本有8位成員的女團COLLAR，缺席人的比出席的還要多，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身，齊腳的After Class比只得3人的COLLAR更熱鬧。COLLAR在寒冷天氣下以小背心與露腰裝上陣，平均年齡更為青春的After Class相對密實得多。在獎項方面，After Class分別得到「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，成員炎明熹、姚焯菲奪「樂壇新勢力（女）」以及炎明熹奪大獎「人氣票后」共4個獎項。而COLLAR只奪得「樂壇新勢力（組合）」團隊獎，以及由成員Winka出演歌手CY陳宗澤的MV《滴滴金》，獲「人氣 MV CP」，前後只得1.5個獎項。
曾比特與Edan同上台落差大
MIRROR成員Edan（呂爵安）隨《膠戰》「6膠」上台奪「人氣電視節目主題曲」獎項後，繼續留在台上獲頒「樂壇新勢力（男）」的獎項，同獲此獎的還有Mike曾比特以及缺席的MC張天賦。Edan同時再憑《E先生連環不幸事件》獲「年度熱搜歌曲」。率先演唱的曾比特明顯在香港的人氣一般，換Edan上場時現場由冷靜變為熱情，尖叫聲連連落差甚大。
缺席姜濤繼續做人氣王
腳傷未癒的MIRROR成員姜濤，連續獲得四個獎項，包括人氣票王、圖片搜尋次數最多男藝人、憑《Dear My Friend》奪人氣歌曲，以及憑《風雨不改》奪人氣電影。本人雖然未有到場，但姜濤都有預先拍片感謝粉絲，人唔到都依然得到最多尖叫聲。
C AllStar講身高拖MC落水
因開騷未能出席的C AllStar獲頒「本地音樂組合」，四子在演唱會台上轉播感言，平均身高不超過170cm的他們自嘲，笑說身高可能是大家最常搜尋有關C AllStar的關鍵詞，期後又拖MC張天賦落水，笑稱：「最近唔少同我哋差不多身高藝人出道，遲啲又開紅館喇。」
缺席藝人
正在會展開騷的張敬軒，早前已率先獲大會頒發三大獎項，包括「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 本地男歌手」、憑《The Next 20 演唱會》奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022- 人氣音樂企劃」、憑《The Brightest Darkness》獲頒「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 人氣專輯」。 另外還有歌手林家謙、張天賦都未能現身。
得獎名單如下：
【Yahoo搜尋人氣大獎 2022—至尊獎項】
人氣票王：姜濤
人氣票后：炎明熹
人氣票選組合：MIRROR
圖片搜尋次數最多男藝人：姜濤
圖片搜尋次數最多女藝人：林明禎
亞洲人氣演員：張艾嘉
年度風雲人物：古天樂
【Yahoo搜尋人氣大獎 2022—音樂】
本地男歌手：張敬軒
本地女歌手：鄭欣宜
本地音樂組合：C Allstar、ERROR、MIRROR
本地唱作歌手（男）：馮允謙
本地唱作歌手（女）：黃妍
樂壇新勢力（男）：呂爵安、張天賦、曾比特
樂壇新勢力（女）：炎明熹、姚焯菲、雲浩影
樂壇新勢力（組合）：After Class、COLLAR
樂壇新勢力（唱作）：張蔓莎
人氣 MV CP：CY陳宗澤, [email protected]《滴滴金》
年度熱搜歌曲：呂爵安 《E先生連環不幸事件》
人氣歌曲：MIRROR《BOSS》／姜濤《Dear My Friend》／柳應廷《人類群星閃耀時》／盧瀚霆《Megahit》／鄭欣宜《先哭為敬》／泳兒《荊棘海》／陳柏宇《有我》／方皓玟《HW1》／林家謙《某種老朋友》／葉巧琳《難道我還未夠難》
唱作歌曲：ONE PROMISE《I’m Sorry》／陳卓賢 《留一天與你喘息》／馮允謙《給缺席的人唱首歌》
合唱歌曲：吳林峰, 謝芊彤《我也難過的》
跳唱歌曲：鄭欣宜《豐乳肥臀》
人氣電視節目主題曲：呂爵安, 阿正, 肥腸, 岑珈其, 魏浚笙, 劉沛蘅 《膠on!》（《膠戰》主題曲）
人氣電影主題曲 ：姜濤《風雨不改》
人氣音樂企劃 ：張敬軒《The Next 20 演唱會》
人氣專輯 ：張敬軒《The Brightest Darkness》
【Yahoo搜尋人氣大獎 2022—電視及電影】
本地電影：《飯戲攻心》
本地男演員：張繼聰
本地女演員：周秀娜
本地新演員：王丹妮
新世代演員：袁澧林
人氣電視劇集：《美麗戰場》
人氣電視劇CP：陳瀅、劉佩玥、陳曉華
電視男藝人：陳山聰
電視女藝人：陳瀅
人氣電視男角色：《下流上車族》車志明（林敏驄飾演）
人氣電視女角色：《美麗戰場》鍾家淇（蔣家旻飾演）
人氣急星：郭柏妍、193郭嘉駿@ERROR、kayan9896
常見問題
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