Yahoo搜尋人氣大獎｜ 陳瀅與郭柏妍撞衫 林敏驄爆肚話「揼」到153變123

每年的「Yahoo搜尋人氣大獎」都是全面反映網上人氣最高、最受網民愛戴的得獎指標人物及作品，今年2022年電影界一套《飯氣攻心》票房接近8,000萬，勇奪Yahoo本地電影絕對眾望所歸，至於電視劇方面竟然是無綫的天下，陳瀅更憑《美麗戰場》成為大贏家，不過就同人氣急升的小花郭柏妍發生疑似撞衫事件，而林敏驄上台攞獎更令氣氛高漲。