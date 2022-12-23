Yahoo搜尋人氣大獎｜ 陳瀅與郭柏妍撞衫 林敏驄爆肚話「揼」到153變123
陳瀅憑《美麗戰場》成人氣花旦
至於「Yahoo搜尋人氣大獎」電視劇方面，陳瀅今年憑劇集《美麗戰場》成為人氣電視女藝人及人氣電視劇CP(陳瀅、劉佩玥、陳曉華)，不過前來領獎的只有陳瀅與劉佩玥。今晚陳瀅的裝扮繼續華麗，早前外界她的衣著衫品味批評似乎並未影響到她，不過她身穿的一襲米白色晚裝竟與郭柏妍幾乎同色同款，二人身形與氣質都大不同，相形見絀。
林敏驄首次拍劇奪獎 爆肚擺153上台
林敏驄憑無綫劇《下流上車族》車志明一角奪人氣電視男角色，估唔到第一次拍劇演技就得到認同，林敏驄在台上表示：「Yahoo有品味！」之後就九唔搭八撩台下的阿婆，仲話自己不嬲紅過周潤發-塊面同腳板底，不過最爆就係他突然爆肚話：「193喺度，153有冇嚟？如果佢有嚟我揼到佢變143、133或者123……」仲話153仲高層做到咁……唔得人心，台下觀眾大拍手掌，林敏驄沾沾自喜話講真話幾受歡迎，森美不停拉住佢都無用。
人氣急星：郭柏妍、193郭嘉駿@ERROR、kayan9896
「Yahoo搜尋人氣大獎」三位人氣急星包括無綫力捧的郭柏妍、[email protected]及來自《試當真》的Kayan9896。藝名Kayan9896的吳家忻今年24歲，因演出試當真短片而成為網絡女神，首次在Yahoo奪獎的她表現興奮，更表示希望能成為「地產大亨」。至於193就簡而清，他在台上只說：「多謝Yahoo，多謝公司！」當主持森美問他有甚麼想做，他表示想成為一位職業籃球員。
【Yahoo搜尋人氣大獎 2022—電視及電影】
人氣電視劇集：《美麗戰場》
人氣電視劇CP：陳瀅、劉佩玥、陳曉華
電視男藝人：陳山聰
電視女藝人：陳瀅
人氣電視男角色：《下流上車族》車志明（林敏驄飾演）
人氣電視女角色：《美麗戰場》鍾家淇（蔣家旻飾演）
人氣急星：郭柏妍、193郭嘉駿@ERROR、kayan9896
本地電影：《飯戲攻心》
本地男演員：張繼聰
本地女演員：周秀娜
本地新演員：王丹妮
新世代演員：袁澧林
常見問題
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年