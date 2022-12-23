Yahoo搜尋人氣大獎｜COLLAR熱鬥After Class 炎明熹打頭陣先奪人氣票后
人材濟濟
到場嘉賓包括張艾嘉、古天樂、鄭欣宜、馮允謙、黃妍、曾比特、Cloud 雲浩影、泳兒、陳柏宇、方皓玟、葉巧琳、ONE PROMISE、吳林峰、謝芊彤、6 膠（呂爵安、阿正、肥腸、岑珈其、劉沛蘅、魏浚笙）、王丹妮、張繼聰、周秀娜、袁澧林、郭柏妍、Kayan9896、蔣家旻、陳瀅、劉佩玥、陳曉華、陳山聰、林明禎、CY 陳宗澤、張蔓莎、After Class、COLLAR、ERROR、MIRROR等。
COLLAR熱鬥After Class
原本有8位成員的女團COLLAR，缺席人的比出席的還要多，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身，齊腳的After Class比只得3人的COLLAR更熱鬧。COLLAR在寒冷天氣下以小背心與露腰裝上陣，After Class相對密實得多，以黑白裝束示人。
缺席藝人
正在會展開騷的張敬軒，早前已率先獲大會頒發三大獎項，包括「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 本地男歌手」、憑《The Next 20 演唱會》奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022- 人氣音樂企劃」、憑《The Brightest Darkness》獲頒「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 人氣專輯」。另外組合C AllStar亦因開騷未能出席，腳傷未癒的MIRROR成員姜濤亦未能現身。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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