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Yahoo搜尋人氣大獎｜COLLAR熱鬥After Class 炎明熹打頭陣先奪人氣票后

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雅虎香港《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮今晚（12月23日）於九展舉行。After Class成員炎明熹打頭陣先奪人氣票后獎項。

Yahoo搜尋人氣大獎 炎明熹打頭陣先奪人氣票后獎項。
炎明熹打頭陣先奪人氣票后獎項。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
Yahoo搜尋人氣大獎 Jer
Jer（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
Yahoo搜尋人氣大獎 Ian
Ian（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
Yahoo搜尋人氣大獎 欣宜
欣宜（圖片來源：Yahoo LIVE HK）

人材濟濟

到場嘉賓包括張艾嘉、古天樂、鄭欣宜、馮允謙、黃妍、曾比特、Cloud 雲浩影、泳兒、陳柏宇、方皓玟、葉巧琳、ONE PROMISE、吳林峰、謝芊彤、6 膠（呂爵安、阿正、肥腸、岑珈其、劉沛蘅、魏浚笙）、王丹妮、張繼聰、周秀娜、袁澧林、郭柏妍、Kayan9896、蔣家旻、陳瀅、劉佩玥、陳曉華、陳山聰、林明禎、CY 陳宗澤、張蔓莎、After Class、COLLAR、ERROR、MIRROR等。

COLLAR熱鬥After Class

原本有8位成員的女團COLLAR，缺席人的比出席的還要多，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身，齊腳的After Class比只得3人的COLLAR更熱鬧。COLLAR在寒冷天氣下以小背心與露腰裝上陣，After Class相對密實得多，以黑白裝束示人。

Yahoo搜尋人氣大獎 原本有8位成員的女團COLLAR，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身。
原本有8位成員的女團COLLAR，今日只得Winka、Ivy So與Candy現身。（圖片來源：東方新地）

缺席藝人

正在會展開騷的張敬軒，早前已率先獲大會頒發三大獎項，包括「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 本地男歌手」、憑《The Next 20 演唱會》奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022- 人氣音樂企劃」、憑《The Brightest Darkness》獲頒「Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 – 人氣專輯」。另外組合C AllStar亦因開騷未能出席，腳傷未癒的MIRROR成員姜濤亦未能現身。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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