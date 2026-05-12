36歲周殷廷認愛失婚前港姐後紅館演唱會門票銷情成焦點 38歲女友家底豐厚背景顯赫

周殷廷（YT）為宣傳新歌《今世情人》同Jace陳凱詠大晒親密合照，點知翌日即自爆只係MV宣傳炒作，激嬲一眾歌迷之餘更惹怒Jace本人。輿論壓力之下，YT被迫公開認愛真正女友——38歲前港姐5強、飲食界KOL梁雅琳（Hilda），今日更被直擊憔悴現身九龍城，成件事愈演愈烈。