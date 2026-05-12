36歲周殷廷認愛失婚前港姐後紅館演唱會門票銷情成焦點 38歲女友家底豐厚背景顯赫
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周殷廷（YT）為宣傳新歌《今世情人》同Jace陳凱詠大晒親密合照，點知翌日即自爆只係MV宣傳炒作，激嬲一眾歌迷之餘更惹怒Jace本人。輿論壓力之下，YT被迫公開認愛真正女友——38歲前港姐5強、飲食界KOL梁雅琳（Hilda），今日更被直擊憔悴現身九龍城，成件事愈演愈烈。
周殷廷借Jace炒緋聞翌日即穿煲全城嬲爆
事件源於YT早前喺社交平台發布同Jace陳凱詠嘅攬腰合照，仲配上心心符號，一度令全城以為兩人終於「出Pool」，大批圈中人同網民紛紛留言恭喜。點知第二日YT就揭曉謎底，話一切只係為新歌《今世情人》做宣傳，Jace只係MV女主角。呢個驚天反轉即時辣㷫真心祝福嘅歌迷，大家覺得感情被消費，紛紛湧入佢社交平台鬧爆，更戲稱佢做「Market廷」，批評佢為咗谷歌無所不用其極。
陳凱詠對被拖落水極度不滿頒獎禮全程避開
這場弄巧反拙的宣傳風波，最無辜莫過於Jace陳凱詠。據悉Jace私下對被「拖落水」極有微言，曾向團隊表示：「下次唔好再咁玩啦！」她對成件事感到極度失望，認為自己無端端被捲入緋聞漩渦。早前兩人喺《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮同場時，全程保持距離，女方至今仍未消氣，暫時無意同YT公開合體，雙方關係跌入冰點。
38歲前港姐梁雅琳飲食世家出身背景顯赫
喺輿論壓力下，YT終於公開認愛正印女友梁雅琳（Hilda）。呢位38歲嘅飲食界KOL來頭絕對唔簡單——佢曾參加2008年香港小姐競選並殺入5強，出身飲食世家，爺爺經營茶莊，父親更係知名酒樓集團創辦人，家底豐厚。Hilda落選港姐後轉戰餐飲界發展得有聲有色，更被封為「媽媽級廚神」。據悉佢曾經歷婚姻失敗，獨力撫養一名女兒，而YT同佢已低調交往數年，對繼女視如己出，經常陪伴溫習同遊玩，喺朋友圈中更贏得「暖男後父」美譽。
網民熱議Market廷紅館演唱會門票銷情成焦點
成件事喺網上持續發酵，唔少網民對YT嘅宣傳手法嗤之以鼻，留言話「狼來了」、「以後邊個仲信你」，亦有人關注佢今年8月紅館演唱會會唔會受影響。今日YT被直擊喺九龍城現身時愁眉不展、神情憔悴，據悉佢正頻繁同團隊開會商討應對策略。不過有消息指，儘管負面新聞不斷，佢紅館演唱會門票銷情依然理想，算係風波中唯一令佢稍為安心嘅消息。
圖片來源：IG@whoisyanting、大會提供、新傳媒資料庫、[email protected]、FB@hildaleungthecook資料或影片來源：原文刊於新假期