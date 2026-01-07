Yumi鍾柔美「頭搖柔美擺」片瘋傳 再被爆冇品行為 1舉動令年長fans脫粉
廣告
Yumi鍾柔美的「頭搖柔美擺」風波持續發酵，近日有網民在討論無禮貌藝人時再次將她推上風口浪尖。一名自稱曾是Yumi粉絲的網民爆料，指在2022年參加其粉絲會生日會時親眼目睹她對不同年齡層粉絲的差別待遇，當場決定脫粉，更直言「佢嗰種串係好自然就感覺得到」！
前粉絲爆料Yumi冷待年長fans當場脫粉
有網民昨日在Threads以「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」為題開post，意外引來一名Yumi前粉絲的詳細爆料。該網民表示「我並唔係因為佢近期嘅新聞先至覺得佢冇禮貌/串，而係我曾經係佢嘅fans，因為佢嗰啲不可一世嘅態度而脫粉」。據其描述，在2022年的粉絲會生日會上，當大家排隊與Yumi合照簽名時，她對不同年齡的粉絲態度截然不同，見到小朋友時會主動說「好得意啊」並抱起對方，但面對姨姨甚至婆婆級粉絲時卻只是敷衍地「哦」、「嗯」回應，甚至在對方多說兩句時忍不住反白眼。
網民起底其他藝人禮貌對比 反差巨大
在同一個討論串中，不少網民分享了遇過有禮貌藝人的正面經歷，當中包括方力申、Anson Lo、張曼玉、林保怡、容祖兒等，連性格火爆的陳冠希也被指在20年前當紅時十分靚仔且毫無架子。這些正面例子與Yumi的負面評價形成強烈對比，令網民更加質疑她的真實品格。有網民直言「同其他藝人比起嚟，Yumi嘅態度真係差好遠」，認為作為公眾人物應該對所有支持者一視同仁。
「頭搖柔美擺」事件持續發酵影響形象
自認A0的Yumi去年接連爆出緋聞，又被公開未夠秤的昔日情史，不僅被指扮純情。上月出席《新城勁爆頒獎禮2025》時，她偕同門的Windy詹天文、Chantel姚焯菲接受訪問，面對記者回應跟Eden劉展霆的緋聞時態度欠佳，邊聽記者發問邊閉眼上演「頭搖柔美擺」一幕成為熱話。這段受訪影片一直在網上瘋傳，令Yumi的藝人形象大受影響，加上今次前粉絲的爆料，更令外界對她的真實性格產生更多質疑。
網民熱議Yumi真實性格：原來佢一直都係咁
事件曝光後，不少網民紛紛留言表達對Yumi的失望，有人直言「原來佢一直都係咁，唔係最近先變」，亦有人認為「藝人最基本都要對fans有禮貌」。部分網民更開始重新審視Yumi過往的公開表現，質疑她一直以來營造的純情形象是否只是包裝。
圖片來源：YouTube@魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期