Yumi鍾柔美「頭搖柔美擺」片瘋傳 再被爆冇品行為 1舉動令年長fans脫粉

Yumi鍾柔美的「頭搖柔美擺」風波持續發酵，近日有網民在討論無禮貌藝人時再次將她推上風口浪尖。一名自稱曾是Yumi粉絲的網民爆料，指在2022年參加其粉絲會生日會時親眼目睹她對不同年齡層粉絲的差別待遇，當場決定脫粉，更直言「佢嗰種串係好自然就感覺得到」！