神秘Z小姐zzjie_z身份曝光 168cm九頭身純欲風瘋傳惹熱議
Z小姐身份曝光全網震驚
神秘Z小姐「zzjie_z」在Instagram擁有超過56,000名追蹤者，佢在個人簡介中特別標註「✟ No X No YouTube」，顯示佢目前主要經營Instagram同Threads平台。最令網民印象深刻嘅係佢其中一幀IG相片，純欲風格配上精緻五官，瞬間俘虜大批粉絲。不少網民初時都誤以為佢係日本人，甚至有人話：「以為又係邊個日本寫真妹出嚟搵食」，點知真相係佢原來係來自內地嘅美少女，呢個身份反轉令唔少人大跌眼鏡。
168cm九頭身比例成吸睛關鍵
Z小姐曾經在2024年6月發布嘅影片中主動透露自己身高係168cm，因為太多人詢問佢嘅身高數據。雖然168cm喺女仔嚟講唔算特別高，但佢嘅身材比例堪稱完美，經常著住顯腿長嘅服飾，在相片中睇落比實際身高更高，被網民形容擁有「超長腿」視覺效果。佢嘅相片風格同著衫方式都好一致，主打「勢胸兼狼」路線，無論係泳衣秀定係日常穿搭，都能夠完美展現佢嘅身材優勢，難怪會被形容為「靚到殺死人」。
彩色小背心成標誌性穿搭
Z小姐嘅穿衣風格可以話係「七彩繽紛」，特別鍾意著各種顏色嘅小背心，呢個亦成為佢嘅標誌性穿搭。從佢嘅相片可以見到，無論係粉紅色、藍色定係其他鮮艷顏色嘅小背心，佢都能夠駕馭得好自然。網民笑指佢著衫真係好有心思，每次都會配搭唔同顏色嘅小背心嚟展現青春活力，加上佢本身嘅純欲風格，形成一種獨特嘅視覺衝擊，令人印象難忘。
神秘感成流量密碼
最令人好奇嘅係Z小姐一直保持住神秘感，佢嘅Instagram簡介同貼文中都冇透露具體年齡或真實姓名，只係透過相片展現「純欲風」同「神秘美」。網民普遍推測佢大約喺20至25歲之間，但佢對於個人私隱保持得好嚴密。佢嘅留言通常都係「多一句起兩句止」，而且仲會用英文回覆，呢種若即若離嘅態度反而令更多人想了解佢。有網民話：「越神秘就越想知多啲，呢個就係佢嘅魅力所在」。
網民熱議真假日系風格
事件在網上引發熱烈討論，不少網民都被Z小姐嘅「偽日系」風格所吸引。有網民表示：「真係唔睇清楚會以為佢係日本寫真妹」，亦有人認為：「佢嘅相片風格同日本網美好相似，難怪會認錯」。部分網民更加讚賞佢嘅拍照技巧，認為：「每張相都好有質感，唔愧係網美級數」。不過亦有聲音質疑：「而家啲內地網美都好識包裝自己，真係要小心分辨」，但無論如何，Z小姐嘅人氣確實係有增無減。