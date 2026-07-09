ZPOT新丁企劃｜牛牛真實背景曝光 BTS粉絲變男團舞擔 團綜天然呆一夜吸粉
《ZPOT新丁企劃》三大任務考起七子
節目第四集安排ZPOT七子進行三項職場考驗，包括限時沖調15杯飲品、用500支樽裝水疊出金字塔，以及鬥快徒步送速遞到將軍澳指定地址。沖飲品環節場面極度混亂，成員不但手忙腳亂亂加材料，更互相陷害——有組別偷偷用筆戳穿對手紙杯導致漏水，高層試飲後直言慘不忍睹，飲品中甚至出現「不明浮動物體」。疊水金字塔環節同樣爆笑連場，成員出動紙皮箱做地基、攝影腳架固定水樽等奇招，已淘汰成員更在旁落井下石令水樽塔多次崩塌。
Bosco冷靜導航反勝牛牛奪最強打工仔
經過前兩輪淘汰，最終由Bosco與牛牛進入終極對決——各自帶著紙箱鬥快徒步送到環保大道190號。牛牛一開始跑得極快，但過於自信未有仔細核對地圖，結果跑錯地址；相反Bosco選擇冷靜應對，邊走邊查閱手機地圖確認路線，最終準確到達目的地，正式被封為「最強打工仔」。節目首集面試環節中，彭秀慧曾狠批Bosco只靠招牌一字笑眼示人如同「紙牌人」，叮囑他「唔好得一個紙牌，得一個樣畀人睇啊，唔好忘記人係立體」，如今Bosco用實力證明自己不止有笑容。
牛牛周德誠從BTS粉絲蛻變成ZPOT舞擔
現年24歲的周德誠（牛牛）自中學時期迷上韓國天團防彈少年團（BTS），從此踏上舞蹈之路，練就極強的舞蹈實力。在《全民造星6》中，他以高冷沉默的外表配合反差萌的獨特氣質成功突圍，一度在觀眾投票榜穩居前三名。他在99強階段已經展現出極高人氣，被不少觀眾視為「造星6的男團之選」，外形條件與舞台表現力兼備，令他從眾多參賽者中脫穎而出。
《全民造星6》第四回合A5組落敗牛牛含淚出局
牛牛在比賽中的經歷可謂一波三折。他所屬的A5組成員包括Alvin Lai、Homing及Harry Kwan，四人在第四回合小組對決中面臨嚴峻考驗。導師梁祖堯希望他們展現充滿男人味的演出，但排練期間四人各自為政毫無默契，最終只能向導師求救。更不幸的是改動當日Homing因身體不適缺席，導致整個表演計劃大亂。A5組在Sing Battle環節演唱《手印》，評判一致認為對手B2組表現更為投入，A5組最終落敗，牛牛在猜包剪揼中率先被淘汰，含淚離場時表示「好多謝每一個幫助過自己嘅人」。
鄧小巧寄語「離開才是開始」網民力撐牛牛復活
牛牛被淘汰一刻，同樣是比賽出身的評判鄧小巧送上溫暖寄語：「你離開呢個舞台，其實先係你其他舞台嘅開始。唔好因為離開呢個舞台就覺得完喇，有時候你可能經歷過呢個舞台先至知道，其實你有幾咁想踏上舞台，我覺得佢反而係一個新嘅篇章嘅開始。」這番話令不少觀眾動容。網民紛紛在社交平台留言支持，有人大膽推測「復活機制讓被淘汰者取得決賽第11人資格，是花姐為今集牛牛度身而設，99強票投3甲的牛牛，根本就係造星6的男團之選」，更有大批觀眾呼籲集氣投票讓牛牛復活，認為「佢外形確實討好」。
牛牛成功復活出道加入ZPOT迎接團綜新挑戰
事實證明網民的預測並非空穴來風，牛牛最終憑藉極高人氣成功復活晉身決賽，並以ZPOT成員身份正式出道。在7月6日首播的團綜《foodpanda呈獻 ZPOT新丁企劃》中，ZPOT七子需要接受一系列新入職員工訓練，由彭秀慧（KP）和監製九叔擔任面試官，逐一考核成員。節目更安排由ERROR成員肥仔及ROVER成員Jason設計職場考驗，牛牛在送速遞任務中雖然一度跑得最快，但因過於自信跑錯地址，最終與「最強打工仔」殊榮擦身而過。
網民讚牛牛反差萌從高冷偶像變綜藝感擔當
節目播出後，網民對牛牛在團綜中的表現議論紛紛。不少觀眾表示驚喜，認為牛牛從《全民造星6》中的高冷形象，到團綜中展現出衝動、搞笑的一面，反差感十足。有網民留言「牛牛喺造星好cool，點知團綜入面咁傻更加可愛」，亦有人指「佢跑錯路嗰段笑到我肚痛，完全唔似平時台上嗰個佢」。從被淘汰到復活出道，再到團綜中逐漸展露真性情，24歲的牛牛正以截然不同的姿態走進觀眾視野。