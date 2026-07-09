ZPOT新丁企劃｜牛牛真實背景曝光 BTS粉絲變男團舞擔 團綜天然呆一夜吸粉

ZPOT團綜《ZPOT新丁企劃》本周日首播，七子化身職場新丁接受連串考驗，當中關曉隆（Bosco）憑冷靜頭腦擊敗隊友封「最強打工仔」，而曾於《全民造星6》被淘汰後成功復活出道的牛牛（周德誠）亦再度成為焦點，節目中的表現令網民熱議不斷。