ZPOT新丁企劃｜Marcus全程被當內鬼 最後真相逆轉 Parkour背景再成焦點
ZPOT七子校園捉鬼遊戲全面開戰
《ZPOT新丁企劃》第6至7集以「學生會有內鬼」為主題，七位成員化身學生會內閣成員，需要在校園各處完成個人任務、團體任務及追逐遊戲以爭取資金，總金額高達20,000元。遊戲規則設定兩名內鬼暗中搗亂，目標是搶奪內閣成員收集到的資金並存入專屬金庫。過程中嘉賓陳健安突然現身，為遊戲增添驚喜元素，成員們需要在限時30分鐘內完成散落校園各處的資金卡收集，同時提防身邊隊友是否就是內鬼。
Marcus全程被冤枉卻始終無辜
Marcus（林焯彥）在整場遊戲中成為最大嫌疑人，多位隊友指控他「有錢不上繳」、行為可疑，最終投票環節更被推上風口浪尖。然而打開金庫一刻，裡面空空如也，證明Marcus從頭到尾都是清白。他在遊戲中展現出極高的執行力，不但率先衝上四樓尋找資金卡，更獨自完成多項高難度任務，包括用泥膠製作老虎成功騙過AI辨識。擁有Parkour運動員背景的他，在追逐戰中靈活走位，卻因太過積極反而惹來隊友猜疑，堪稱全場最冤枉的人。
Dave與牛牛公開內鬼身份震驚全場
當主持宣佈驗證結果時，Dave率先承認：「Hello大家好，我是ZPOT學生會內閣的叛徒Dave。」牛牛隨即跟著現身，七子當場崩潰。Dave透露自己的策略是混淆Boss Code的判斷，「只要混淆到Boss Code，大家基本上會猜錯」。牛牛則被隊友形容為「平時比較吵，但今天很冷靜」，正是這份反常的安靜令部分成員起疑，可惜最終投票仍未能成功鎖定兩位內鬼。兩人合共贏得10,500元，Dave更笑言：「人均有份，全部都有，我們跟你一起吃。」
Marcus從Parkour運動員到ZPOT出道
Marcus在《全民造星6》出道前已是香港Parkour界的活躍份子，擅長跑酷和體操動作，這個背景令他在團綜中經常被安排高難度體能挑戰。早前拍攝首支MV《ZPOTLIGHT！》時，他因不停翻側手翻而當場嘔吐，成為團隊經典回憶。在今次捉鬼遊戲中，他的體能優勢同樣發揮得淋漓盡致，追逐戰中無人能及，卻也因為「跑得太快、做得太多」而成為眾矢之的，反映出他在團隊中既是戰力擔當，也是最容易被誤解的角色。
網民熱議牛牛演技太強Dave策略太高
節目播出後隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾大讚牛牛演技精湛，有留言指「牛牛平時咁嘈，靜落嚟反而冇人覺得有問題」、「Dave混淆視聽嗰招真係高招」。亦有網民為Marcus抱不平：「Marcus由頭做到尾，做最多任務反而被人懷疑，真係好慘」。更有觀眾表示整集節目的綜藝感極強，「睇到最後開箱嗰刻真係叫咗出嚟」，認為捉內鬼環節成功營造出緊張刺激的氣氛，期待後續集數ZPOT前往台灣花蓮的合宿之旅。