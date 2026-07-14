ZPOT新丁企劃｜Marcus全程被當內鬼 最後真相逆轉 Parkour背景再成焦點

《ZPOT新丁企劃》第7集上演刺激捉內鬼大戰，七子重返校園爭奪學生會資金，結果兩位隱藏內鬼Dave與牛牛成功騙過所有隊友，贏走10,500元獎金。而當中表現最搶眼的Marcus，從頭到尾被懷疑卻始終清白，他的Parkour底子和機智反應再次成為焦點。