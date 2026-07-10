ZPOT新丁企劃｜團綜最癲一集 Gordon突然疑似中邪 隊友當場嚇到腳軟
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ViuTV男團ZPOT首個團綜《ZPOT新丁企劃》於7月6日正式首播，七子以「新入職員工」身份接受一連串訓練考驗，當中靈探環節更出現成員疑似「中邪」場面，嚇到隊友腳軟癱坐——但真相卻令所有人始料不及。
節目組精心策劃摩星嶺靈探整蠱任務
團綜第5集安排鬼王潘紹聰帶領ZPOT到摩星嶺進行靈探，以「安撫大頭怪嬰亡靈」為名義，要求成員獨自進入廢棄建築尋找溪錢銅錢、燒香點蠟燭，甚至餵食豬紅。成員Alvin在任務中表示房間內有「5個朋友」在等開飯，嚇得自己坦言「今晚都睡不著」。然而整個靈探環節實為製作組精心設計的整蠱計劃——節目組事先拉攏了成員Gordon擔任「臥底」，讓他在任務期間假裝中邪，突然停止動作、眼神呆滯，成功令在場隊友嚇到腳軟癱坐。潘紹聰最後揭曉真相，表示大頭怪嬰傳說雖然確實有人在電台節目分享過，但與摩星嶺完全無關。
Gordon成功報仇令隊友崩潰大喊不再信任
被問到為何願意配合整蠱，Gordon透露自己平日在團內經常被欺負，尤其是Bosco，「大家有看ZPOT IG應該都看過，跳ZPOTLIGHT只有我一個人跳」。節目組給予他報仇機會，Gordon表示：「原本是沒有信心的，但條件這麼豐厚，可以嚇他們，我現在充滿信心。」計劃大成功後，被嚇到的成員情緒崩潰，有人直言：「我以後都不會再相信你們任何一個，無論你將事情說得多麼真，你們都不要再騙我，你們一個個人是不可信的。」另一位成員更表示：「我第一次被人耍的感覺是這樣，我現在還在害怕。」
網民睇完大讚Gordon演技炸裂
節目播出後隨即引發討論，不少網民大讚Gordon演技逼真，表示「中邪嗰下真係嚇親」、「Gordon報仇報得太成功」。亦有觀眾對彭秀慧面試環節印象深刻，認為KP對Bosco的評價一針見血，「紙牌人呢個形容好準確」。部分粉絲則心疼被嚇到的成員，留言表示「睇到佢哋腳軟嗰刻真係好心痛」，但同時亦有人笑言「靈探整蠱已經係團綜標配，下次唔好再信製作組」。
資料或影片來源：原文刊於新假期