ZPOT新丁企劃｜Bosco遭彭秀慧狠批得1個樣 首度坦率剖白內心世界
彭秀慧狠批Bosco只靠笑容缺乏立體感
節目首集安排ZPOT七子逐一進入面試房間，由彭秀慧及監製九叔擔任面試官，短時間內掌握每位成員性格與定位。Bosco帶著他從造星比賽起便深入民心的「一字笑眼」走進房間，卻即時遭KP直言：「我想你緊張啲、認真啲，如果你下下都笑著，我好難同你認真落去。」KP更叮囑他：「唔好得一個紙牌，得一個樣畀人睇啊，唔好忘記人係立體，我哋希望見到一個立體嘅藝人，搵吓自己共情或者sensitive嘅位。」面對導師毫不留情的評價，Bosco坦然回應：「可能外表睇落去我係一個好鍾意笑嘅男仔，但係我內心係一個冇乜感情嘅人嚟，好難有共情能力囉我自己覺得係。」KP表示將透過團綜設計各種情境，逼他展現發嬲、蠱惑、認真等不同情緒面向。
Bosco回應自揭內心世界引熱議
同場另一成員Dave（黃日禧）則走搞笑路線，在CV上寫下個人強項為「FPS」（意指轉數快），更即場表演冷笑話：「數字9同6係可以沖到咩嘢飲出嚟？答案係奶昔。」雖然笑話令面試官一頭霧水，Dave卻自信滿滿表示：「雖然我講嘅野未必好好笑，但我唔怕尷尬！」KP認可他的自信與搞笑潛力，評價：「佢嘅自信同埋過份自信都係令我好想笑，幾有趣，同埋佢願意搞笑，唔係下下chok住個靚仔樣。」監製更形容Dave節奏獨特，適合在團綜中襯托其他成員。
19歲Bosco從造星第四名到ZPOT成員之路
Bosco於《全民造星6》總決賽中勇奪第四名，當時年僅17歲的他以「一字笑眼Dancer」形象深入民心，憑超強舞蹈實力獲得三燈晉級，更被梁祖堯封為「GD細個版」。總決賽當晚，大會安排剛滿18歲的他與39歲COLLAR成員李芯駖合作，兩人相差近22年大跳辣身舞，激情演出獲全場粉絲尖叫。Bosco擅長K-pop及Hip Hop舞蹈，視BTS田柾國及ITZY YUNA為偶像，曾表示希望前往韓國接受地獄訓練。如今正式加入ZPOT，他的座右銘「是金子總會發光的」似乎正在應驗。
網民熱議Bosco反差感大讚節目有睇頭
節目播出後隨即引發網民討論，不少觀眾對Bosco自爆「冇乜感情」感到驚訝，有網民留言：「原來笑得最甜嗰個內心最冷靜」、「KP講得啱，藝人要立體先有長久發展」。亦有粉絲表示期待看到Bosco在團綜中被激發出不同面向，認為這種反差感正是節目最大看點。Dave的冷笑話同樣成為話題，有網民笑言：「奶昔呢個笑話我諗咗三秒先明」、「Dave嘅尷尬癌反而好有綜藝感」。《ZPOT新丁企劃》逢星期日晚上10點半播出，七子未來將面對更多挑戰。