ZPOT新丁企劃｜Bosco遭彭秀慧狠批得1個樣 首度坦率剖白內心世界

ZPOT團綜《ZPOT新丁企劃》今晚首播，19歲成員Bosco（關曉隆）在面試環節中被導師彭秀慧（KP）狠批「得一個紙牌樣」，更自爆內心缺乏共情能力，與他招牌笑眼形象形成強烈反差，令觀眾對這位全民造星6第四名選手刮目相看。