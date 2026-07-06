ZPOT新丁企劃｜七子首個團綜正式開播 首週五集內容率先睇 龍舟靈探玩到盡
首集入職面試彭秀慧九叔逐個擊破ZPOT真性情
節目首集安排ZPOT七子到公司進行入職面試，由資深導演彭秀慧（KP）及監製九叔擔任面試官，逐一了解每位成員的性格、專長與缺點。面試過程中，KP與九叔透過短時間對話掌握各人特質，為日後節目中的定位作出部署。七子需要辦理職員證、進行body check，完成所有入職程序後正式「開工」，整個過程充滿新鮮感與緊張氣氛。
Bosco招牌笑容反成弱點被KP直斥要做立體藝人
關曉隆（Bosco@ZPOT）自《全民造星6》起便以可愛笑容深入民心，面試時他帶著招牌「一字笑眼」走進房間，卻被KP毫不留情地批評：「我想你緊張啲、認真啲，如果你下下都笑著，我好難同你認真落去。」Bosco坦言自己「外表睇落去好鍾意笑，但內心係一個冇乜感情嘅人」，更自認缺乏共情能力。KP直言若面對任何事都只露出微笑，很容易變成「紙牌人」，叮囑他：「唔好得一個紙牌，得一個樣畀人睇啊，唔好忘記人係立體，我哋希望見到一個立體嘅藝人，搵吓自己共情或者sensitive嘅位。」KP更透露希望透過團綜中的各種挑戰，激發Bosco發嬲、蠱惑、認真等不同面向。
Dave自稱轉數快講冷笑話獲KP讚有吸引力
黃日禧（Dave@ZPOT）在面試中表明希望建立搞笑形象，更在個人CV強項一欄寫上「FPS」（意指轉數快）。他即場表演講笑話：「數字9同6係可以沖到咩嘢飲出嚟？」兩位面試官毫無頭緒，Dave揭曉答案：「奶昔。（nine six取其粵語諧音）」他更自得其樂表示：「雖然我講嘅野未必好好笑，但我唔怕尷尬！」KP評價Dave的自信與過份自信都令她忍俊不禁，認為他願意搞笑而非只顧chok靚仔樣，「幾有吸引力」。監製更形容Dave的節奏感「有啲似劉以達」，認為他在團綜中能夠襯托其他成員。
第2、3集：龍舟特訓8日捱到五勞七傷考驗團隊精神
節目第2至3集將迎來新入職訓練的第一大考驗——以ZPOT名義參加沙田龍舟邀請賽。七子需要在城門河進行為期8日的刻苦特訓，過程中經歷高低起伏，身體捱到五勞七傷，但正正是這段艱辛的集訓時光，令團隊精神變得更加鞏固。兩集篇幅完整記錄ZPOT從零開始學習龍舟、互相扶持到最終出賽的全過程，展現七子在壓力下如何磨合與成長。
第4集：辦公室任務挑戰 由同門師兄Error肥仔親自出馬
第4集《打工狂想曲》由ViuTV老員工fat boy@Error及Jason@Rover親自安排一系列辦公室遊戲，包括幫老闆沖咖啡30杯、極速送文件、砌好pantry水樽等任務。ZPOT七子需要透過遊戲比試認識職場生態，學習解決問題及靈活應變的能力，整集充滿歡笑與競爭，讓觀眾看到七子面對突發狀況時的真實反應與默契配合。
第五集：鬼王潘紹聰帶隊靈探摩星嶺挑戰ZPOT膽量極限
第5集延續ViuTV團綜的靈探傳統，由鬼王潘紹聰帶領ZPOT到摩星嶺，任務是安撫都市傳說中「大頭怪嬰」的亡靈。節目組以此環節讓ZPOT學習藝人應多做公益事業、多做好事的道理，同時亦是對七子膽量與團結力的終極考驗。從面試到龍舟、從辦公室到靈探，《ZPOT新丁企劃》以多元化的挑戰全方位展現ZPOT七子的真性情與成長軌跡。