ZPOT新丁企劃｜七子首個團綜正式開播 首週五集內容率先睇 龍舟靈探玩到盡

ZPOT七子今晚正式以「新丁」身份登場，ViuTV全新團綜《ZPOT新丁企劃》晚上10點半首播，節目以職場新人訓練為包裝，安排七位成員經歷面試、龍舟特訓、辦公室任務甚至靈探挑戰，當中Bosco面試時被彭秀慧狠批「紙牌人」的畫面令人印象深刻。