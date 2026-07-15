ZPOT新丁企劃｜七子第一份人工全數花光 家人一句話惹全場淚崩 網民睇到眼濕濕
ZPOT首份薪金全數投入請家人食飯
七位成員收到製作組的信件，內容表明希望他們以感恩之心運用第一份薪金，自行準備一頓飯答謝親友。成員們隨即展開籌備工作，先到廚藝學校學習基本功，期間嘉賓24味Brian到場給予尖銳評價，令眾人壓力倍增。最終ZPOT決定轉戰灣仔碼頭一間西餐廳，與擁有34年經驗的星級主廚炳哥合作，由炳哥負責主菜，成員則堅持親手製作甜品——蜂蜜檸檬芝士蛋糕，務求以真心回饋家人多年來的付出。
成員逐一向家人表白場面催淚
午宴當日，接待組Marcus、Ian、Hans及Elvin負責招呼家人入座，甜品組Dave、Bosco及Gordon則在廚房埋頭苦幹。每位成員都在蛋糕上寫下專屬訊息：Elvin的「包養檸檬蛋糕」寓意希望日後賺錢養媽媽、Ian寫下「Eat More」叫Hans多吃一點。當Gordon將蛋糕遞給家人時，他坦言：「我知道Gordon可能不是很想在鏡頭面前表露自己在哭。」其家人亦回應：「希望你知道家人一直都很關心你，還有多點回家吃飯。」Bosco媽媽則表示：「Bosco一向都是很窩心的，其實我每一頓飯都很珍惜。」
18歲出糧請食飯成人生重要里程碑
多位成員在節目中分享請家人食飯的深層意義。有成員表示：「我想用我第一份薪金去請家人吃飯的意義就在於告訴他們，我雖然未有能力可以完全供養你，但是我現在開始找到錢可以請你吃飯，去報答這麼多年你的養育之恩。」另一位成員則感慨：「這一頓飯是第一次，十八歲出第一次薪金的第一頓飯，這個回憶應該會很深刻。」Marcus更直言與Elvin都是第一次上班、第一次出糧，這份糧和這頓飯都值得紀念，因為有節目組的記錄，成為了他成人後送給媽媽的第一份禮物。
網民大讚ZPOT孝順有心睇到眼濕濕
節目播出後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾表示被成員與家人之間的互動感動落淚。有網民留言：「睇到佢哋同屋企人一齊喊真係忍唔住」，亦有人大讚七子年紀輕輕已懂得感恩：「18歲第一份糧就請屋企人食飯，好多大人都未必做到。」部分網民則關注到成員們付賬時發現要承擔一半費用的搞笑反應，紛紛留言表示「錢沒了可以再賺過」這句話充滿正能量，認為ZPOT展現出超越年齡的成熟與擔當。