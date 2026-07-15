ZPOT新丁企劃｜七子第一份人工全數花光 家人一句話惹全場淚崩 網民睇到眼濕濕

ZPOT在團綜《ZPOT新丁企劃》7子完成新入職員工訓練後終於領到人生第一份薪金，製作組卻要求他們將這筆錢用來請家人吃飯。七位成員精心籌備午宴，從學廚藝到親手製作甜品，過程中笑淚交織，而當蛋糕端上桌的一刻，平日不善表達的男生們紛紛崩潰落淚，場面令人動容。