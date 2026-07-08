ZPOT新丁企劃｜Gordon龍舟特訓表現搶鏡 全因1強項成最強體力擔當

ZPOT出道後首個團綜《ZPOT新丁企劃》昨晚正式首播，節目記錄七子接受一系列入職訓練的過程，當中最令人熱血沸騰的環節莫過於龍舟挑戰。這班從未接觸過龍舟的偶像新丁，竟然在沙田龍舟競賽中連奪殿軍及亞軍，而隊中體力擔當Gordon張肇維的強勁背景更令人刮目相看。