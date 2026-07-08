ZPOT新丁企劃｜Gordon龍舟特訓表現搶鏡 全因1強項成最強體力擔當
ZPOT七子城門河苦練8日由零開始
《ZPOT新丁企劃》第二及第三集完整記錄了ZPOT以團體名義參加2026沙田龍舟競賽的全過程。七位成員在城門河進行為期8日的刻苦特訓，期間經歷日曬雨淋，有人體力不支當場中暑，甚至有人練到「嘔到七彩」。教練蔡進寶在訪問中強調龍舟是極度仰賴團隊合作的運動：「我們真的同一條心去做所有事，練習日曬雨淋……大家共同進退去做這件事的時候，好有熱誠、有一團火。」最終ZPOT在小龍金盃邀請賽以1:34.79的成績爆冷獲得殿軍，其後更在小龍邀請賽旭日國際盃成功奪得亞軍，全員激動擁抱慶祝。
成員賽後感言揭示團隊精神蛻變
比賽結束後，成員們紛紛分享感受。有人表示：「好感受到我們有一個同一個目標去衝，所以贏了是好開心，會令我們更加團結。」亦有成員坦言：「我們七個人同一條心去做同一件事，這個是龍舟比賽以外我覺得最大的得著。」教練團隊亦對ZPOT的表現給予高度評價，指他們「無論能力上同心態上，其實都有完全的改變，是肉眼可見的成長」。從傷兵滿營到連奪兩獎，這班龍舟初哥用實力證明了團魂並非空談。
23歲Gordon張肇維文武雙全背景曝光
在龍舟賽中擔任體力擔當的Gordon張肇維，現年23歲，擁有令人驚訝的多重身份。他是ENFP-T人格的射手座男生，目前是營養學學生，同時身兼日文老師，更是一位泰拳高手。Gordon在《全民造星6》總決賽中獲得第十名，憑藉穩定唱功和陽光台風成功加入ZPOT。出道前他特別到灣仔拳館積極練習泰拳，以最fit狀態殺入樂壇。他視張敬軒為偶像，最愛歌曲是《P.S. I Love You》，除了唱歌和打拳，還擅長彈結他、沖咖啡，「文武雙全」的形象令他在團內定位鮮明。
網民大讚ZPOT龍舟表現超乎預期
節目播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾對ZPOT僅練習8日就能在正式比賽中奪得亞軍感到震驚，紛紛留言：「練8日就拎亞軍，班細路真係有心有力」、「睇到佢哋嘔都唔放棄真係好感動」、「Gordon打泰拳底子果然唔同，體能擔當實至名歸」。亦有網民表示被成員們互相扶持的畫面打動，認為這才是真正的團綜應有的模樣，期待後續辦公室遊戲及靈探等環節帶來更多驚喜。