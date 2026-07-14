ZPOT｜Dave被全隊票選頭號內鬼 委屈樣惹心 24歲副隊長背景曝光

《ZPOT新丁企劃》第六集播出後引發熱議，七子重返母校化身學生會內閣爭奪資金，製作組突然宣佈成員中暗藏兩名叛徒，一場捉內鬼大戰隨即展開。24歲的Dave（黃日禧）全程被隊友鎖定為頭號嫌疑人，委屈表情令粉絲心疼不已，但真相揭曉一刻卻令所有人始料不及。