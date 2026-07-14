ZPOT｜Dave被全隊票選頭號內鬼 委屈樣惹心 24歲副隊長背景曝光
ZPOT重返鄧鏡波書院展開資金爭奪戰
製作組安排ZPOT七子回到成員Bosco的母校香港鄧鏡波書院，換上校服化身學生會內閣「Sport」，目標是通過一連串遊戲考驗贏取總值10,000港元的啟動資金。遊戲開始前，眾人收到神秘訊息，揭露內閣中潛伏兩名叛徒，他們會暗中搗亂令學生會損失資金，將錢轉入自己的金庫。嘉賓陳健安突然現身為成員打氣，但歡樂氣氛瞬間被猜忌取代，七子隨即進入紙飛機接力及球類投射等任務環節，每一個失誤都可能成為被懷疑的證據。
Dave被六人一致鎖定感到無奈委屈
在紙飛機環節中，Dave因手中飛機數量偏少而率先被質疑，其後在球類投射環節，他以筷子夾飛機時不慎鬆手令飛機掉落，隊友立即將矛頭指向他。Dave解釋自己只是想「帥一點」重新夾回去，並非故意搗亂，但六位成員幾乎一致認定他就是內鬼。進入驗證環節時，Dave被推出作為測試對象，結果手機訊息顯示「有內鬼」，令他百口莫辯。Dave事後坦言：「我明明只是做我自己的本分，他們這樣戳我出來，還要六個人都是這樣，很過分。」他形容自己全程被監視，感覺「很委屈」。
牛牛同樣被質疑但真相仍留懸念
除Dave外，成員牛牛亦被列為嫌疑人之一。有隊友指出，當宣佈射失金額高達10,500元時，牛牛的反應「有一點奇怪」，加上他在遊戲中的表現被認為刻意放水。不過節目並未在第六集完全揭曉兩名叛徒的身份，製作組以「這場遊戲還沒完」作結，將懸念延續至第七集。整場心理戰不僅考驗成員間的信任，更被定位為「學習拍好一個綜藝節目的大考驗」，讓新人團體在鏡頭前展現最真實的情緒反應。
Dave黃日禧從會計系學生到ZPOT副隊長
現年24歲的Dave（黃日禧）於2001年出生，畢業於會計學系，卻毅然放下計算機追逐音樂夢想。他在《全民造星6》以19號參賽者身份出戰，首輪自彈自唱即獲三盞藍燈直入紅組，其後經歷韓國集訓、登上MBC M《Show Champion》與盧瀚霆同台演出，最終在決賽獲得第七名，成功簽約MakerVille並以ZPOT副隊長身份出道。Dave的MBTI為ENFP-A，自稱「滿滿正能量嘅搞笑男生」，熱愛打籃球和自彈自唱，座右銘是「做人最緊要係絲滑」。他在團綜中坦言舞蹈基礎較弱，但在兄弟支持下努力克服，這次被冤枉為內鬼的經歷，反而讓觀眾看到他率真又容易受傷的一面。
網民熱議Dave委屈表情封他為綜藝擔當
節目播出後，社交平台上大量粉絲為Dave抱不平，有網民留言：「Dave成個人寫住委屈兩隻字，睇到好心痛」，亦有人笑言：「全世界都覺得係佢，佢嗰個無辜樣先係最好笑」。不少觀眾認為Dave在壓力下的真實反應極具綜藝感，封他為ZPOT的「綜藝擔當」。另一邊廂，亦有網民分析牛牛才是真正的內鬼，指他「演技太自然反而最可疑」。整集節目在討論區引發大量推理帖文，觀眾紛紛化身偵探逐格分析成員表情，令《ZPOT新丁企劃》的話題度持續攀升。