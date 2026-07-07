ZPOT新丁企劃｜隊長Alvin被龍舟教練訓話 即場反省向隊友道歉 《造星6》逆襲經歷曝光

《ZPOT新丁企劃》首播即爆出火花，18歲隊長黎子琛（Alvin）在龍舟訓練中被全隊隊友公開指控態度散漫，教練更當場將他由船頭調到船尾嚴厲訓話，這位全民造星6中由被淘汰到逆襲入團的少年，終於在鏡頭前展露了他鮮為人知的另一面。