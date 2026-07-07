ZPOT新丁企劃｜隊長Alvin被龍舟教練訓話 即場反省向隊友道歉 《造星6》逆襲經歷曝光
Alvin龍舟訓練被隊友集體指控態度散漫
《ZPOT新丁企劃》第二集中，ZPOT七子以團隊名義參加沙田龍舟競賽，展開為期八日的城門河特訓。龍舟教練蔡進賢首先稱讚坐船頭的Gordon和Bosco帶領得好，但後排隊員明顯「甩beat」。隨著訓練強度加密，隊長Alvin的表現引起隊友不滿，Bosco直接指出：「佢無郁過條腰啊！」Ian Hannz更笑言：「黎隊佢比人由船頭調咗去船尾，我覺得佢從來都無認真過。」蔡教練認同Alvin不夠專心，即場將他調到最後位置，並單獨與他訓話：「我哋時間得好短，我哋冇經驗，體力一定冇人哋咁好，各方面都冇嘅時候，再唔喺訓練上面用盡你嘅力同付出嘅時候，所有嘢都係白費心機，你一定要全神貫注去support你前面嘅兄弟。」
Alvin反省後向全隊道歉承諾改過
Alvin聽完教練訓話後終於醒覺，他坦言：「我feel到如果我繼續Hea落去，會拖累晒佢哋，所以之後我想認真玩。」隨後他主動向ZPOT其他隊員道歉：「對唔住大家，可能頭兩集我都有啲玩水，令到大家冇一種好認真贏比賽嘅感覺，我之後會更加努力去令到大家一齊贏比賽。」Bosco即時安慰隊長：「我覺得真係每人爬多一槳，同埋俾多少少力，就會快好多㗎啦我哋。」Ian Hannz亦補充：「我真心冇話對贏係好有所謂，我有比力，冇去到爆seed咁比，但可能可以試吓。」Gordon則因獲教練讚揚而沾沾自喜，自封「城門河之子」。
18歲隊長從C級淘汰生逆襲成團經歷回帶
Alvin黎子琛現年18歲，出生於2007年6月10日，參加《全民造星6》時仍是一名中五學生。他在比賽初期評級僅為C級，其後晉身20強卻無奈止步被淘汰，但最終獲幕後青睞重新出發，成功加入ZPOT七人男團。更令人意外的是，他由另外6位成員互選成為隊長，完成了由淘汰者到領袖的驚人反差。Alvin主攻街舞與運動，身高170cm，體重70kg，自稱特別技能是「大力」，性格不怕辛苦。他的座右銘是「幫助別人，做嘢要謙虛」，MBTI屬於INFP調停者類型，偶像包括張敬軒、MC張天賦及BTS成員Jungkook。他曾表示面對由被淘汰到成為隊長的反差，會用加倍努力去配得上隊友信任。
網民熱議Alvin態度兩極評價湧現
節目播出後隨即引發網民熱議，有觀眾認為Alvin作為隊長理應以身作則，「隊長帶頭Hea點帶隊」、「18歲都唔細啦，做嘢要有責任心」等批評聲音不絕。但亦有粉絲力撐Alvin知錯能改態度值得欣賞，「起碼佢肯認錯肯道歉，好過死撐」、「佢本身就係最細嗰批，壓力大可以理解」。更有網民翻出Alvin童年肥仔照，指他從小到大都充滿自信和表演慾，認為他是「潛力股」，只要收起玩心認真起來絕對有能力帶領團隊。