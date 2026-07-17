ZPOT新丁企劃｜7子挑戰2倍重力飛行 Ian Hannz空中驚叫唔想死
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《ZPOT新丁企劃》為7位成員安排為期9日8夜海外合宿，從香港烏溪沙突發轉移陣地前往台灣花蓮進行密集式培訓。7名年輕成員在花蓮經歷出海尋找飛旋海豚、承受2倍重力輕航機花式特技以及東大門夜市大富翁地獄級食量考驗。這場看似充滿熱血青春氣息海外之旅背後其實隱藏著令人始料不及殘酷極限挑戰。
《ZPOT新丁企劃》烏溪沙跳大繩贏機票
這趟花蓮之旅並非一早寫在行程表上，而是節目組在烏溪沙營地設下隱藏獎勵。當時ZPOT在烏溪沙經歷了爭椅仔及分房等連串考驗，其中爭椅仔遊戲決定了單人訪問順序，導致有成員需苦等數小時才能收工。最終7人在限時15分鐘內成功挑戰7人同時跳大繩3下，才從製作組手中獲得飛往台灣登機證，隨即在4小時內趕赴機場出發。
ZPOT成員花蓮東海岸出海遇飛旋海豚
到達花蓮後，製作組安排7子到東海岸出海觀鯨，惟出發不久多名成員出現嚴重暈船症狀。原本預計尋找鯨魚機率只有5%至10%最終落空，但眾人在海面上遇上大群飛旋海豚，甚至目擊海豚做出側空翻等高難度動作。其後部分成員獲安排登上輕航機，在花東縱谷上空進行水平八字及滾轉等花式特技飛行，身體需要承受高達2倍重力，體驗戰機級別極限離心力。
Bosco、Ian Hannz經歷極限花式飛行驚魂未定
參與輕航機體驗成員落機後餘悸猶存，Bosco對於突如其來360度翻滾表示震驚並指「我完全冇心理準備我成部電話咁樣打定咗」，而Ian Hannz就崩潰大叫：「我不要死在這裡」，場面非常驚險！
21歲Ian Hannz驚人百萬星級家族背景曝光
這次在節目中備受矚目的Ian Hannz，其實是歌手Ansonbean的親弟弟，並曾奪得《全民造星6》亞軍。網上資料顯示他出身於演藝世家，母親林佩佩早於三十多年前已開設規模龐大並佔地過10,000呎的舞蹈學校。林佩佩更同時經營演藝製作公司，曾於1996年成功提名李珊珊奪得香港小姐冠軍，家族在娛樂圈擁有極多資源。他在選秀決賽時曾拿下評審最高分，雖然最終在觀眾投票環節飲恨，無緣摘冠。
資料或影片來源：原文刊於新假期