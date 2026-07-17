ZPOT新丁企劃｜7子挑戰2倍重力飛行 Ian Hannz空中驚叫唔想死

《ZPOT新丁企劃》為7位成員安排為期9日8夜海外合宿，從香港烏溪沙突發轉移陣地前往台灣花蓮進行密集式培訓。7名年輕成員在花蓮經歷出海尋找飛旋海豚、承受2倍重力輕航機花式特技以及東大門夜市大富翁地獄級食量考驗。這場看似充滿熱血青春氣息海外之旅背後其實隱藏著令人始料不及殘酷極限挑戰。