寫真天后今野杏南闊別4年　強勢回歸盡顯成熟美

曾拍過20張DVD寫真的日本水着女星今野杏南，在2017年突然宣布「引退」，專心發展演戲事業，傷盡無數粉絲的心！但日前她在亳無預警下強勢回歸，再推出「電子限定」寫真集，無論身材同外貌都更勝從前，實在令人驚喜。

文：東方新地 ｜圖：今野杏南 IG、今野杏南寫真