寫真天后今野杏南闊別4年 強勢回歸盡顯成熟美
曾拍過20張DVD寫真的日本水着女星今野杏南，在2017年突然宣布「引退」，專心發展演戲事業，傷盡無數粉絲的心！但日前她在亳無預警下強勢回歸，再推出「電子限定」寫真集，無論身材同外貌都更勝從前，實在令人驚喜。
文：東方新地 ｜圖：今野杏南 IG、今野杏南寫真
獲日本網民封「寫真天后」
留意開寫真界的朋友，相信對今野杏南絕對唔會陌生，她曾拍過20張DVD寫真集，獲日本網民封做寫真天后。可惜在2017年今野杏南突然宣布「封咪」，不再作性感演出，專心發展演戲事業，實在傷了無數粉絲的心！今野杏南引退後出演過日劇《歡呼》、《麒麟來了》，以及電影《啊，荒野》等等，之後仲轉行做埋小說家，作品為充滿情慾幻想的官能小說。
強勢回歸更勝從前
不過32歲的今野杏南日前在亳無預警下，突然宣布再推出「電子限定」寫真集，強勢回歸！眼見今野杏南樣貌綺麗美艷動人更勝從前，更增添一份成熟美，至於她「出名」的F級上圍依然堅挺，原來她一直有做gym保持身材，絕對索過好多新進寫真女！雖然今野杏南闊別4年冇拍寫真，在訪問中曾表示拍攝時會有少許怕醜，但後來又覺得拍寫真是自己天職，所以都會盡量做好本分，仲大派定心丸話今次絕對不是最後一次演出添！今次粉絲們終於如願以償，實在令人興奮。
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（有片）今野杏南競泳水着 ハイレグ Swimsuit
（有片）今野杏南「あんちょびっと」１チャプター公開！【プール編】
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