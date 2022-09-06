日本寫真偶像伊織萌直播期間被挑機 女網友要求曬相玩「鬥大遊戲」

1993年出世的日本電競女神伊織萌（伊織もえ），樣子甜美加上傲人上圍，又常在社群網站大派清涼養眼照，近年除積極推寫真及增加曝光率外，亦成為直播主做KOL，坐正宅男女神地位，不過最近她竟然在直播上收到挑戰信！