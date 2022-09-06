日本寫真偶像伊織萌直播期間被挑機 女網友要求曬相玩「鬥大遊戲」
伊織萌「愛鬥大」
伊織萌在7月25日的直播中，她收到來自觀眾的挑戰，對方表示要和她進行「身體部分對決」，更加要鬥大！伊織萌知道之後，當堂大笑，並叫對方發一幅相，來一場清涼照Battle ！大笑過後伊織萌十分認真表示不停按F5刷新網頁，話會一直等對方挑戰，不過伊織萌都講笑問，「咁I 的朋友點算好呢？」然後更不服輸去搜尋挑戰者的個人檔案，相當認真！
一鍵飽覽伊織萌新相！（隨時更新）
宅男「幻想破滅」
根據《週刊文春》報導，伊織萌與男友約會被狗仔拍到，令隱藏許久的地下情因此曝光，她在之後大方坦承2人從19歲就交往至今，戀情長達10年，更透露男方是任職於某公司的攝影師，兩人踏入cosplay圈子前就已經認識，直到交往後雙方才各自找到興趣，目前不僅處於同居狀態，也見過彼此父母，戀情已經相當穩定。該消息一出後，令到不少宅男幻想破滅。
伊織萌個人小檔案
伊織萌1993年1月24日出生在日本千葉縣出生，是日本知名角色扮演者（cosplayer）、寫真偶像、廣播電台主持人，她因在日本關東地區扮演電子遊戲《Dead or Alive》性感女忍者角色霞而走紅，隨即在日本、台灣和大陸的各個動漫展會上開始活躍； 後來就以寫真模特兒的身分多次登上過周刊YOUNG JUMP等雜誌。是目前當紅寫真模特兒之一。身高為161cm；三圍是B:92 W:58 H:90。現在伊織萌每日都會直播打機，與網民交流。
仲拍過CMhttps://www.youtube.com/watch?v=hRQ88HkzuhA
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