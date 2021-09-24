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港產靚女健身教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客

正妹
撰文：東方新地

疫情下，不少市民去健身室做運動，不過入到Gym房，望住一大堆器材唔識用點算好？咁一定要請個健身教練（Personal Trainer）幫幫手。而近日靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅，除了她擁有豐富健身經驗外，亦不時會在IG上載健康性感靚相吸客，可以話男女通殺。

文：東方新地 ｜ 圖：Kelly Chan IG

港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
靚女健身教練Kelly Chan。（圖片來源：KellyChan IG）

曾奪「比堅尼小姐」三甲

疫情下，市民唯有去健身室做運動，不過入到Gym房，望住一大堆器材唔識用點算好？當然要請個專業的健身教練來幫忙指導，一來可學習正確知識，二來可以幫忙督促進度，最重要的是可以避免受傷，所以健身教練在專業考量上絕對有其必要。而近日港產靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅，除了Kelly 擁有豐富健身經驗外，她曾在2019年參加健美比賽，奪得「比堅尼小姐」三甲身型超健美，真真正正有晒辦你睇。

港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
近日港產靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly 擁有豐富健身經驗。（圖片來源：KellyChan IG）
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健身教學。（圖片來源：KellyChan IG）
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fit到漏。（圖片來源：KellyChan IG）
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Kelly曾在2019年參加健美比賽。（圖片來源：KellyChan IG）
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Kelly（右）更奪得「比堅尼小姐」三甲身形超健美。（圖片來源：KellyChan IG）

豐滿上圍狂吸客

另外，Kelly Chan亦好識做生意，不時在社交媒體上載keep fit靚相，眼見Kelly擁有一身蜜糖色的肌膚，加上線條分明的馬甲線，輕易成為健美生招牌。而她亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照，完美展現激凸上圍及堅挺蜜桃臀，認真有前有後引死人，實在男女通殺。難怪引來不少粉絲留言：「想殺死人咩」、「流鼻血了」、「靚到叫救命」等等。

港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly Chan不時在社交媒體上載健身靚相吸客。（圖片來源：KellyChan IG）
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Kelly擁有線條分明的馬甲線。（圖片來源：KellyChan IG）
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Kelly亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照。（圖片來源：KellyChan IG）
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大晒堅挺蜜桃臀。（圖片來源：KellyChan IG）
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Kelly亦愛行山keep fit。（圖片來源：KellyChan IG）
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網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）
港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
網民留言。（圖片來源：KellyChan IG）

點擊下圖逐格睇Kelly Chan靚相

【24/7 Fitness Professional Personal Training Team : Kelly Chan】

https://www.youtube.com/watch?v=CjcTavVjEKc

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