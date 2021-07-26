「兇版Angelababy」黃琳泳衣晒S線條 IG狂吸50萬粉絲

有「兇版Angelababy」之稱的台灣網紅黃琳因樣貌出眾，加上前凸後翹嘅S身型一直備受宅男愛戴。她又不時喺IG晒泳照派福利，日前黃琳的IG粉絲人數更突破50萬大關，不愧是網絡女神。

文：東方新地 ｜圖：黃琳 IG