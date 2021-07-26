「兇版Angelababy」黃琳泳衣晒S線條 IG狂吸50萬粉絲
有「兇版Angelababy」之稱的台灣網紅黃琳因樣貌出眾，加上前凸後翹嘅S身型一直備受宅男愛戴。她又不時喺IG晒泳照派福利，日前黃琳的IG粉絲人數更突破50萬大關，不愧是網絡女神。
文：東方新地 ｜圖：黃琳 IG
粉絲人數突破50萬
台灣一向是盛產美女的地方，近年又有越來越多的美女被網民發掘，例如台灣網紅黃琳因樣貌出眾，五官激似女神 Angelababy ，加上前凸後翹嘅S身型，在台灣被冠以「兇版Angelababy」的稱號。25歲的黃琳其實早在讀台北世新大學三年級時就已被「眼利」的網民發掘，除了五官標誌外，她的魔鬼身材更是功不可沒。黃琳仲識喺IG不時晒泳照派福利，難怪日前她的IG粉絲人數可突破50萬大關，不愧是網絡女神。
最常對男朋友說：我餓了
黃琳日前在IG上載一張超火辣泳照派福利，她身穿三點色極少布泳裝，泳衣只有碎布僅僅遮蓋重要部位，大晒惹火身材實在令人噴血！她更在IG留言：「夏威夷街上收穫了一件超辣的泳衣，評分這個泳衣辣度」，網民即紛紛湧入留言：「好想窒息」、「台灣之光」、「轟動全場」等等。其實黃琳亦有可愛一面，她早前在一篇訪問中透露過不少小秘密，例如最經常對男朋友說的一句話就是：「我餓了。」更有一個愛咬人的怪癖，非常有趣。
年齡：25歲
身高：158cm
三圍：32D、23、33