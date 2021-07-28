台灣網紅｜32F安希表演巨胸凌空接電話！ IG狂吸逾120萬人追蹤
台灣網紅安希擁有32F的驕人上圍，會不時在IG分享性感靚相靚片，深受一班宅男歡迎，其IG更狂吸逾120萬人追蹤，非常厲害！早前安希表演隱藏秘技，用巨胸凌空接電話，令一班粉絲看得目瞪口呆。
文：東方新地 ｜圖：安希 IG
巨胸凌空接電話
台灣網紅安希樣貌娟好兼擁有32F的驕人上圍，深受一班宅男粉絲歡迎，她不時會在IG分享性感靚相靚片展示澎湃身材，成功吸引逾120萬人追蹤其IG，非常厲害！早前安希表演隱藏秘技，竟穿上奇異剪裁的露胸裝，出動32F超級巨胸，穩穩接住凌空拋來的手提電話！之後她又再故技重施，再用F奶接住遠處拋來的數碼暴龍機，令一班粉絲看得目瞪口呆，又笑指她的巨胸「不科學」，齊齊想深入研究一番！
還原天竺鼠車車
其實安希私底下是一名動漫迷，在IG有不少扮演動漫角色的靚相。早前她就利用自己姣好身材還原天竺鼠車車，竟把天竺鼠的眼、鼻及耳仔用貼紙黐在胸前，舌頭則貼在事業線中央，迅即吸引逾10萬名粉絲畀Like！她留言說：「最新款天竺鼠大車車，朋友敲碗一直叫拍，但拍完感覺似綿羊。」雖然安希不時拍大尺度性感照，但她堅持「賣肉不賣身」，曾透露遇過多次被重金利誘她提供另類服務，但她都不為所動。安希今年更成功榮獲第2屆JKF百大女郎頒獎禮第2名，人氣爆晒燈。
年齡：31歲
身高：153cm
三圍：32F、24、33
點擊下圖逐格睇安希靚相
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https://www.youtube.com/watch?v=QWk1qV54o3M