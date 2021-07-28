台灣網紅｜32F安希表演巨胸凌空接電話！ IG狂吸逾120萬人追蹤

台灣網紅安希擁有32F的驕人上圍，會不時在IG分享性感靚相靚片，深受一班宅男歡迎，其IG更狂吸逾120萬人追蹤，非常厲害！早前安希表演隱藏秘技，用巨胸凌空接電話，令一班粉絲看得目瞪口呆。

文：東方新地 ｜圖：安希 IG