台灣網紅｜馮子紜三點式「胸」襲便利店 IG狂吸40萬粉絲
台灣網紅馮子紜去年因捲入羅志祥桃色風波，而人氣急升！早前她又因為在IG上載着三點式去便利店賺物相，再令她成為話題人物，更在IG狂吸逾40萬粉絲，非常厲害！
文：東方新地 ｜圖：馮子紜 IG
「豬女郎」人氣高企
台灣人氣網紅，擁有34F驕人上圍的直播主馮子紜（Teresa），去年捲入「亞洲舞王」羅志祥（小豬）桃色風波，更公開指在夜店遭羅志祥搭訕兼邀回家，又指過程中小豬大膽直接而廣為人知。其後馮子紜乘勢推出個人寫真集，又不時在IG宣傳兼大派福利照，人氣一直高企。
「胸」襲便利店
早前馮子紜被「野生補獲」着三點式到便利店購物，照片迅速在網上瘋傳，但馮子紜亳不介意，更「神還原」以同樣打扮到便利店購物。眼見她身穿一件寬鬆的黑色大外套看似平平無奇，但原來內有乾坤，內裡只穿上一件三點式藍色泳衣，大方地展現其驕人上圍，她並在IG留言：「最近天氣好熱，心情煩躁吃個冰淇淋降降火」，盡顯她豪放一面。
狂吸40萬粉絲
其實現年25歲的馮子紜除五官精緻外，其34F驕人上圍早已備受關注，在網絡上甚具知名度，加上馮子紜作風大膽，除了是直播主外，更是台灣各大綜藝節目的常客，而且還是《黑澀會美眉》的最初成員，難怪IG吸引到超過40萬粉絲追蹤，非常厲害！
年齡：25歲
身高：165cm
三圍：34F、23、34