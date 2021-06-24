童顏巨乳大原優乃淡出寫真界 轉拍日劇《搖曳露營△2》爆紅

童顏巨乳21歲日本水着偶像大原優乃唱得又演得，做過歌手、上過紅白、仲拍埋日劇。近日大原優乃憑日劇《搖曳露營△2》爆紅，未知會否同其他寫真女星一樣，喺演藝界紅咗就淡出寫真界呢？

文：東方新地 ｜圖：大原優乃 IG、大原優乃 twitter、大原優乃寫真