童顏巨乳大原優乃淡出寫真界 轉拍日劇《搖曳露營△2》爆紅
童顏巨乳21歲日本水着偶像大原優乃唱得又演得，做過歌手、上過紅白、仲拍埋日劇。近日大原優乃憑日劇《搖曳露營△2》爆紅，未知會否同其他寫真女星一樣，喺演藝界紅咗就淡出寫真界呢？
文：東方新地 ｜圖：大原優乃 IG、大原優乃 twitter、大原優乃寫真
淡出寫真界
日本寫真偶像界人才輩出，而今年21歲嘅大原優乃卻得天獨厚，樣貌甜美可愛，加上身材愈大愈索，憑F cup童顏巨乳走紅水着界，深受粉絲歡迎。不過近年佢就從寫真界走去日劇界發展，2019年出演知名日劇《3年A班》後人氣有增無減，已自動減少性感曝光，近日又再憑《搖曳露營△2》爆紅，未知會否同其他寫真女星一樣，喺演藝界紅咗就淡出寫真界呢！
曾在年度大騷「紅白」亮相
其實大原優乃出道時年僅十歲，曾以童星組合「Dream 5」成員身份到年度大騷「紅白」亮相，但之後發展一直浮浮沉沉。直到在2017年正式加入寫真界而一炮而紅，首本個人寫真集未開賣就已經登上Amazon預售榜冠軍，非常厲害。爆紅後自然接Job接到手軟，在2018年間總共上過37次雜誌封面，仲贏埋日本「封面女郎排行榜」冠軍。
年齡：21歲
身高：1米54
三圍：34F、23、33