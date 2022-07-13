40歲孫慧雪生日大放送 頻曬火辣比堅尼相派褔利 重溫16年經典寫真
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日前正式踏入40歲的孫慧雪趁住生日同老公仔仔一家三口去酒店Staycation，一向大方的她更將福利升級，分享火辣比堅尼相，吸睛指數爆晒燈！
40歲孫慧雪Keep得好
2022年7月11日，孫慧雪正式踏入40歲。早前偕家人去Staycation的她亦不忘在生日月大放福利，將去「度假」的精華相大方與網民分享，只見孫慧雪依然Keep得好Fit，加上皮膚白晰，更顯迷人美態。而踏入40歲，孫慧雪亦有所感悟，寫道：「以前覺得全世界都係好人，而家識小小避開啲壞人；以前會成日好想出去玩，而家只會成日好想返屋企；以前經常瞓到自然醒，而家鬧鐘未響已經會醒；以前天跌落嚟當被冚，而家乜都會擔心；也許這就是開始成熟、多了承擔、少了輕狂，卻始終是我！」
期待未來的我，要活得仍舊是自己喜歡的模樣！但願每天繼續努力的過！繼續開心、繼續漂亮
踏入7月，孫慧雪已經開始頻頻派福利的模式，幾乎一日一張寫真級數的相片，讓網民大飽眼福。
經典重溫：孫慧雪的最後寫真
其實2016年，當時34歲嘅孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！當時雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！
雪雪仲擔保所有相冇執過，百分百純天然，保證無添加！寫真暫時印咗幾千本，成本要6位數，絕對係用心製作。學生、女文青、梗有一個look啱心水！