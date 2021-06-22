中村靜香

寫真女王中村靜香撈過界 舞台劇《飛龍傳》叫好叫座

東方新地 - 正妹

出道已經19年，都只係32歲嘅寫真女王中村靜香保養得宜，憑住34F激凸上圍成為唔少宅男心目中嘅女神。近日中村靜香殺入舞台界，演出舞台劇《飛龍傳》在日本亦叫好叫座。

文：東方新地 ｜圖：中村靜香 Twitter、中村靜香寫真

中村靜香
寫真女王中村靜香撈過界演舞台劇。（圖片來源：中村靜香 Twitter）

32歲嘅中村靜香出道已經19年，一共推出過6本個人寫真集，超過50張寫真DVD，被封做寫真女王真係當之無愧。中村靜香喺寫真界雖然唔算年輕，不過保養得宜，仲keep住一副可愛童顏不失少女純真，加上34F激凸上圍成為唔少宅男心目中嘅女神，難怪至今喺寫真界並未言休。

中村靜香
32歲嘅中村靜香出道已經19年，被封寫真女王。（圖片來源：中村靜香寫真）
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中村靜香共推出過6本個人寫真集，超過50張寫真DVD。（圖片來源：中村靜香寫真）
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中村靜香喺寫真界雖然唔算年輕，不過保養得宜。（圖片來源：中村靜香寫真）
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中村靜香憑住34F激凸上圍成為唔少宅男心目中嘅女神。（圖片來源：中村靜香twitter）

2002年中村靜香參加藤井隆和YOU所主持的讀賣電視台節目《プチドル》出道，翌年參選「第9屆全日本國民美少女比賽」成功進入決賽，成為「美少女Club 21」的一員，及後佢正式進軍寫真界，推出海量寫真keep人氣。2007年起中村靜香拍過唔少電視劇，包括《勇者義彥和被引導的七人》及《家政夫三田園》等等。近年中村靜香更踩過界參演舞台劇，完成首個舞台劇《艷舞孃物語》之後，最近演出另一舞台劇《飛龍傳》在日本亦叫好叫座。

年齡：32歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-24-35

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中村靜香最近演出舞台劇《飛龍傳》在日本亦叫好叫座。（圖片來源：中村靜香twitter）
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2005年中村靜香正式進軍寫真界，推出過海量寫真keep人氣。（圖片來源：中村靜香寫真）
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中村靜香亦拍過唔少電視劇。（圖片來源：中村靜香寫真）
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2002年中村靜香參加藤井隆和YOU所主持的讀賣電視台節目《プチドル》出道。（圖片來源：中村靜香寫真）

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