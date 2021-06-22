寫真女王中村靜香撈過界 舞台劇《飛龍傳》叫好叫座
出道已經19年，都只係32歲嘅寫真女王中村靜香保養得宜，憑住34F激凸上圍成為唔少宅男心目中嘅女神。近日中村靜香殺入舞台界，演出舞台劇《飛龍傳》在日本亦叫好叫座。
文：東方新地 ｜圖：中村靜香 Twitter、中村靜香寫真
32歲嘅中村靜香出道已經19年，一共推出過6本個人寫真集，超過50張寫真DVD，被封做寫真女王真係當之無愧。中村靜香喺寫真界雖然唔算年輕，不過保養得宜，仲keep住一副可愛童顏不失少女純真，加上34F激凸上圍成為唔少宅男心目中嘅女神，難怪至今喺寫真界並未言休。
2002年中村靜香參加藤井隆和YOU所主持的讀賣電視台節目《プチドル》出道，翌年參選「第9屆全日本國民美少女比賽」成功進入決賽，成為「美少女Club 21」的一員，及後佢正式進軍寫真界，推出海量寫真keep人氣。2007年起中村靜香拍過唔少電視劇，包括《勇者義彥和被引導的七人》及《家政夫三田園》等等。近年中村靜香更踩過界參演舞台劇，完成首個舞台劇《艷舞孃物語》之後，最近演出另一舞台劇《飛龍傳》在日本亦叫好叫座。
年齡：32歲
身高：5呎4吋
三圍：34F-24-35