21歲郎岸美優東京偶像節奪第一名 寫真一人分飾三姊妹完全唔同Feel
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日本著名出版社集英社旗下youth jump一路都有推出寫真集，今年更加開始推展電子寫真，今次就帶大家睇下IG有20萬人follow嘅新進寫真女郎岸美優（岸みゆ），佢最近成為偶像團體「babababambi」的成員，更係東京偶像節（TOKYO IDOL FESTIVAL，TIFアイドル）獲得第一名，之後更加會係富士電視台同觀眾見面，越來越出名！
今年首次發售影電子寫真
岸美優今年同集英社出寫真，早幾個月佢以一人分飾三姐妹做主題，以三種唔同風格打扮去影呢輯電子寫真，務求令大家感受到與三姐妹同時拍拖的多人戀愛感！
該寫真以電子寫真模式推出，在6月30日發售，岸美優用三種不同打扮去表現美人三姐妹不同風格，大家都可以估下家姐細妹係邊個打邊個。
知性眼鏡娘大家姐
話明係三姐妹，咁就要畀大家感受下三姐妹有咩唔同啦，例如知性眼鏡娘大家姐，望住佢你想畀教做邊科功課？
運動系二家姐
二家姐著住游泳部校服，講到明自己係運動系，但都不忘顧學業，你會唔會有一刻想同二家姐共同奮鬥下？
宅系細妹
仲有個細妹，鍾意睇漫畫，打機有自己世界。
岸美優小檔案：
岸美優（岸みゆ）2001年出生，21歲，憑在抖音上食烏冬麵被發掘入娛樂圈，2019年在集英社的花花公子周刊登場，隨後以寫真模特兒經營自己，在2020年加入了偶像團隊Babababambi（#ババババンビ），目前仍活躍於抖音，今年更在推出集英社電子平台上推出電子寫真集，目前她所屬的偶像團隊勝在東京偶像節獲得第一名，下月將會在電視台深夜節目踏入大氣電波與各位觀眾見面。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kishi0213、youngjump.jp資料或影片來源：[email protected]_kishi0213、youngjump.jp
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