21歲郎岸美優東京偶像節奪第一名 寫真一人分飾三姊妹完全唔同Feel

日本著名出版社集英社旗下youth jump一路都有推出寫真集，今年更加開始推展電子寫真，今次就帶大家睇下IG有20萬人follow嘅新進寫真女郎岸美優（岸みゆ），佢最近成為偶像團體「babababambi」的成員，更係東京偶像節（TOKYO IDOL FESTIVAL，TIFアイドル）獲得第一名，之後更加會係富士電視台同觀眾見面，越來越出名！