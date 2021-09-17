幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海推出首輯水着寫真

《幪面超人系列》50周年紀念之作《幪面超人REVICE》於本月頭播出，劇中飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯，因外貌出眾加上演大魔頭女王傲氣的氣質而一夜成名，日前她更乘勢推出首本水着寫真，人氣爆晒燈！

文：東方新地 ｜圖：淺倉唯 IG 、淺倉唯 Twitter、淺倉唯寫真