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幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海推出首輯水着寫真

正妹
撰文：東方新地

《幪面超人系列》50周年紀念之作《幪面超人REVICE》於本月頭播出，劇中飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯，因外貌出眾加上演大魔頭女王傲氣的氣質而一夜成名，日前她更乘勢推出首本水着寫真，人氣爆晒燈！

文：東方新地 ｜圖：淺倉唯 IG 、淺倉唯 Twitter、淺倉唯寫真

（圖片來源：）
淺倉唯在《幪面超人REVICE》中飾演大反派阿基萊拉大受歡迎。（圖片來源：淺倉唯寫真）

「史上最靚奸角」

日本經典特攝劇集《幪面超人》系列今年踏入50周年，於本月頭首播「50周年紀念作」令和系列第三部的《幪面超人REVICE》大受歡迎。今集男主角「幪面超人REVI」由22歲靚仔新星前田拳太郎飾演，不過觀眾焦點卻落在飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯身上，因第一集淺倉唯出場時已憑出眾的美貌，加上大魔頭傲氣的氣質而吸引，更被網民大讚是「史上最靚奸角」，紛紛倒戈加入邪惡一方，唔再撐幪面超人了。

幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
淺倉唯飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)造型。（圖片來源：淺倉唯 IG）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
淺倉唯被網民大讚是「史上最靚奸角」。（圖片來源：淺倉唯 Twitter）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
淺倉唯憑出眾的美貌一夜成名。（圖片來源：淺倉唯寫真）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
網民話紛紛倒戈加入邪惡一方，唔再撐幪面超人！（圖片來源：淺倉唯寫真）

處女下海推出比堅尼寫真

緊接着熱潮淺倉唯亦好識做，日前乘勢推出首輯水着寫真。淺倉唯曾於《週刊Playboy》的訪問中表示，自小學游泳課之後已經沒有再着過泳衣，而今次穿着比堅尼泳衣更加是人生第一次，所以拍攝初期因爲太露肉而令她未能適應令動作有點生硬，幸好之後經心理調節後才重新投入拍攝。其實現年25歲的淺倉唯在2017年曾以藝名「花川芽衣」入行，擔任2.5次元虛擬聲優偶像團體「22/7」成員，從事聲優、偶像及Model等工作，直到2019年因健康理由宣布畢業，直至2020年12月才以「淺倉唯」之名捲土重来。

幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
現年25歲的淺倉唯在2017年曾以藝名「花川芽衣」入行。（圖片來源：淺倉唯 Twitter）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
緊接着熱潮淺倉唯日前乘勢推出首輯寫真。（圖片來源：淺倉唯寫真）
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淺倉唯樣子甜美可愛。（圖片來源：淺倉唯寫真）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
皮膚白滑。（圖片來源：淺倉唯寫真）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
靚到揼一聲！（圖片來源：淺倉唯寫真）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
淺倉唯曾在訪問中表示，自小學游泳課之後已經沒有再着過泳衣。（圖片來源：淺倉唯寫真）
幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海首穿比堅尼出寫真
着比堅尼泳衣更加是人生第一次。（圖片來源：淺倉唯寫真）
淺倉唯表示因寫真要求太露肉而未適應令動作有點生硬。（圖片來源：淺倉唯寫真）
所以曾因拍水着寫真太露肉而未能適應令動作有點生硬。（圖片來源：淺倉唯寫真）

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