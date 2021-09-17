幪面超人︱「史上最靚奸角」淺倉唯人氣急升 乘勢下海推出首輯水着寫真
《幪面超人系列》50周年紀念之作《幪面超人REVICE》於本月頭播出，劇中飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯，因外貌出眾加上演大魔頭女王傲氣的氣質而一夜成名，日前她更乘勢推出首本水着寫真，人氣爆晒燈！
文：東方新地 ｜圖：淺倉唯 IG 、淺倉唯 Twitter、淺倉唯寫真
「史上最靚奸角」
日本經典特攝劇集《幪面超人》系列今年踏入50周年，於本月頭首播「50周年紀念作」令和系列第三部的《幪面超人REVICE》大受歡迎。今集男主角「幪面超人REVI」由22歲靚仔新星前田拳太郎飾演，不過觀眾焦點卻落在飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯身上，因第一集淺倉唯出場時已憑出眾的美貌，加上大魔頭傲氣的氣質而吸引，更被網民大讚是「史上最靚奸角」，紛紛倒戈加入邪惡一方，唔再撐幪面超人了。
處女下海推出比堅尼寫真
緊接着熱潮淺倉唯亦好識做，日前乘勢推出首輯水着寫真。淺倉唯曾於《週刊Playboy》的訪問中表示，自小學游泳課之後已經沒有再着過泳衣，而今次穿着比堅尼泳衣更加是人生第一次，所以拍攝初期因爲太露肉而令她未能適應令動作有點生硬，幸好之後經心理調節後才重新投入拍攝。其實現年25歲的淺倉唯在2017年曾以藝名「花川芽衣」入行，擔任2.5次元虛擬聲優偶像團體「22/7」成員，從事聲優、偶像及Model等工作，直到2019年因健康理由宣布畢業，直至2020年12月才以「淺倉唯」之名捲土重来。