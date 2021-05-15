32D港女張若錡 Angus Cheung 綜藝劇集瓣瓣襟撈 直認：「我係XX港女」
文：東方新地 圖：張若錡IG、《把砒霜留給自己》劇照
張若錡Angus出道10年IG follower 18萬
張若錡三圍 32D、22、34，身高 165cm，近年經常拍攝電影、劇集和綜藝、而且還有DJ演出，而且頻顏在IG派福利：
網劇大曬身材 D級上圍內衣褲抹窗
張若錡於hmvod網劇《把砒霜留給自己》的獨立單元《洗碗》中的演出極性感，劇中大部份時只穿內衣褲上陣，行出行入清潔家居，仲要畀三男任𥄫。張若錡表示之前拍過寫真，鏡頭前騷性感並無難度：
張若錡2019年推出寫真
個人寫真集《錡遇angus》，更分為高雄版及墾丁版，在港澳台三地發售，更獲邀當台灣綜藝節目嘉賓：
寫真編輯盛讚Angus難能可貴，表示 「與同齡的模特兒，你能感受得到，她謹慎，卻很樂觀；她彬彬有禮，卻不阿諛奉承；她有想法，卻懂得相信專業；她不虛假、有話直說；那是因為她希望把彎彎繞繞的時間，注入在築夢的那一段旅程上；但，這並不代表她會口無遮攔。」
《鬼同你上位》Angus著bra top探靈 寸爆其他參賽者扮喊
在去年ViuTV節目《鬼同你上位》Angus同一班女模著bra top探靈，鏡頭後，Angus同另一參賽者Aki對罵，令本來情緒稍為平復的Aki又再委屈爆喊，Angus瞪大雙眼話：
「其實冇人係想頂，唔好以為喊就係慘等如可憐，唔玩得咪玩，唔好參加，專業少少得唔得？」
Aki抺住眼淚話：「咁我自己做番，我唔想人哋喺鏡頭前話應承幫我頂，依家又話到我迫緊佢咁囉，咁我專業少少自己做番囉﹗」Angus高八度話：「喂﹗我依家冇話唔幫你喎﹗」火藥味濃﹗唔少網民睇完預告片都忍唔住留言鬧爆Angus成個八婆，怪佢好鬧爆Aki。
Angus：「畀你哋睇到最真實嘅一面﹗」
被網民指係八婆的Angus，亦不甘示弱在其IG即時動態回覆直認當時躁底，「當時Aki仲喊緊，我就有啲躁底，都幫手頂咗仲喊乜鬼，所以就鬧佢，係我太火爆，一嘢就爆落去，當下我係覺得拍得就預咗玩恐怖嘢，唔玩得一開始可以唔接，不過後尾知佢有say過NO，我都有同佢解釋番，對事不對人，有火花先好睇……令你哋覺得我係鬼X港女唔好意思，我係咁㗎啦，畀你哋睇到最真實嘅一面…」