微辣蘇菲比堅尼晒超火辣身材 拍片傳授堅挺「蜜桃臀」秘笈
微辣蘇菲出名樣靚身材正，經常會在IG分享靚片靚相，福利圖多不勝數。日前蘇菲獲霍哥邀請拍片，教大家三招成就堅挺蜜桃臀，蘇菲在片中落力示範，期間大晒激凸上圍及渾圓翹挺的蜜桃臀，令不少網友留言感謝霍哥造福人群！
福利圖多不勝數
微辣一直製作不少貼地搞笑的影片而深受年輕人喜愛，平台內亦不乏青春可人的女藝人，當中要數到最為性感的，一定是由美國大學畢業回流，會唱歌、跳舞、健身的蘇菲。蘇菲曾在美國留學數年深受當地文化的熏陶，只要一打開她的IG，福利圖多不勝數。早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好，就連女粉絲都大嗌：「救命，噴晒鼻血啦！」
教你三招成就蜜桃臀秘技
蘇菲給人的第一印象，一定是她擁有一副姣好身材，是名副其實的小辣椒！原來她為keep住弗爆身型，不時會到健身房操肌，更成功操出令人羨慕的馬甲線，而渾圓的蜜桃臀更加無可挑剔！而日前蘇菲就獲霍哥邀請，拍攝一條短片分享操蜜桃臀的秘技。
（有片）世界大愛#02｜一臀和氣｜三招成就蜜桃
微辣蘇菲福利圖輯
關鍵詞微辣蘇菲
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] Fok霍哥哥資料或影片來源：[email protected] Fok霍哥哥
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