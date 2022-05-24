微辣蘇菲比堅尼晒超火辣身材 拍片傳授堅挺「蜜桃臀」秘笈

微辣蘇菲出名樣靚身材正，經常會在IG分享靚片靚相，福利圖多不勝數。日前蘇菲獲霍哥邀請拍片，教大家三招成就堅挺蜜桃臀，蘇菲在片中落力示範，期間大晒激凸上圍及渾圓翹挺的蜜桃臀，令不少網友留言感謝霍哥造福人群！