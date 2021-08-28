日本「G奶孫慧雪」大崎由希性感打鼓吸睛 轉型做YouTuber吸12萬fans

擁有G Cup逼爆身材的鼓手兼寫真女星大崎由希近日開始積極轉型做YouTuber，憑著經常穿著一身性感打扮大晒打鼓技巧，成功在YouTube上吸引了超過12萬位訂閱者，每次影片都有過萬人閱覽，早前一段性感打鼓片點

擊率更超越350萬！