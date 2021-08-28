日本「G奶孫慧雪」大崎由希性感打鼓吸睛 轉型做YouTuber吸12萬fans
擁有G Cup逼爆身材的鼓手兼寫真女星大崎由希近日開始積極轉型做YouTuber，憑著經常穿著一身性感打扮大晒打鼓技巧，成功在YouTube上吸引了超過12萬位訂閱者，每次影片都有過萬人閱覽，早前一段性感打鼓片點
擊率更超越350萬！
擊率更超越350萬！
撰文、圖片：東方新地
大崎由希抱貓拍寫真
現年33歲的大崎由希（Yuki Osaki）自2007年入行做演員，最為人熟悉是曾參演綜藝節目《 ！》（午夜中的笨蛋）及電影《 Virgin 》。2012年她曾加入偶像女團SIR（Sanspo Idol Reporter），但翌年就離開了組合，同時她在2012年轉型成為寫真女星，至今已推出過16張寫真DVD和一本個人寫真集《殘照》，而近日她更抱著自己的愛貓くるみ（Walnut）出鏡，聯合八位寫真女星一起推出性感寫真集《グラドルとペット》（寫真與寵物們）。
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有片！著比堅尼打鼓演奏《鬼滅》夠 Gimmick
大崎由希由高中時期已開始學習打鼓，2010年曾以鼓手身份加入日本搖滾樂隊pinfla，並在翌年參加Emergenza Japan比賽，獲得最佳鼓手獎。2018年大崎由希作為鼓手與主音Lilly、貝斯手マホ（Maho）成立了一個三人女子搖滾樂隊「LeAnFlor 」，去年樂隊改名為「Little Lilith 」（リトルリリス），推出了與組合同名的首張正式專輯。由於大崎由希經常穿著比堅尼上台表演打鼓，大晒豐滿上圍，令她成為樂隊中人氣最高的成員，自稱為「寫真鼓手」。
爆乳裝翻奏動漫主題曲吸客
大崎由希早前穿著白色喱士中空內衣打鼓，演奏出人氣動畫《鬼滅の刃》主題曲〈紅蓮華〉，將網友焦點全都集中到她晃動的雙乳中，成功吸引了超過353萬次點擊率，YouTube頻道亦由原本的約5萬位訂閱者急升到現在超過12萬位。此外她還翻奏過不少動漫主題曲，包括《新世紀福音戰士》、《涼宮春日的憂鬱》和《甲賀忍法帖》等。而除了樂隊的演出和寫真的拍攝工作外，大崎由希平日還在秋葉原一間 OL咖啡店中工作，兼職扮演性感 OL。