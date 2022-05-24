日本水著女娜娜茶跑樓梯片狂吸510萬瀏覽 被娛樂媒體封為新生代抖音女王
25歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以及G級的傲人身材，因經常在社交平台豪不吝嗇派福利，加上本身是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在抖音上受到320萬名粉絲的追隨。近日她在抖音上載一條跑樓梯的影片，短短5秒鐘，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。
擁G奶魔鬼身材
今年25歲的娜娜茶（なな茶）擁有天使般的臉孔、G級的魔鬼身材，在抖音有超過320萬人追蹤，風頭一時無兩。近日娜娜茶再度在抖音爆紅，她上載了一條行樓梯影片，片中娜娜茶穿上貼身藍色連身裙，配上輕巧的孭斜袋，因肩帶橫跨胸部中心，已令她的G奶身材呼之欲出，加上娜娜茶以急步跑樓梯，令豐滿的上圍也跟著大幅度的晃動，使網友狂噴鼻血。難怪短短5秒鐘的片段，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。
豁出去狂派福利爆紅
其實娜娜茶目前仍就讀日本私立名校慶應義塾大學，曾做過網紅Cosplayer，不過當時並未為人認識，就算後來她不甘前路受困，成立日本三人偶像女團「黒のシャーナ」，但依然半紅不黑。直到近年娜娜茶決定豁出去，利用身材優勢經常在抖音不斷派福利，除了穿上招牌比基尼上陣外，還有啦啦隊服、Cosplay等的影片，成功俘虜大批宅男粉絲，更被日本娛樂媒體封為新生代抖音女王。