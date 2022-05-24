日本水著女娜娜茶跑樓梯片狂吸510萬瀏覽 被娛樂媒體封為新生代抖音女王

25歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以及G級的傲人身材，因經常在社交平台豪不吝嗇派福利，加上本身是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在抖音上受到320萬名粉絲的追隨。近日她在抖音上載一條跑樓梯的影片，短短5秒鐘，卻瘋狂吸睛超過510萬人次瀏覽，十分誇張。