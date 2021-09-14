李蔓瑩玩水上樂園晒「包唔住」上圍 網友勁緊張：跌出嚟啦！
文：東方新地 圖：李蔓瑩IG圖片、田蕊妮IG圖片、nghoiwai IG圖片
澎湃上圍「包唔住」
海洋公園的水上樂園即將開幕，不少藝人亦獲邀率先試玩。其中擁有32E驕人身材的「宅男女神」李蔓瑩（Renee），日前亦在IG分享試玩靚相靚片，雖然Renee當日以紅色連身泳衣上陣，但澎湃上圍仍然「包唔住」，試玩樂園設施「急流旋渦」時，Renee從最高點一滑而下，波濤「胸」湧睇到人血脈沸騰！惹來網民紛紛留言：「跌出嚟啦」、「血壓上升」、「流鼻血喇」等等。
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其實Renee近年不時在杜汶澤的網絡傳媒平台喱騷現身，因此知名度大增，早前喱騷開拍首部自家製電視劇，雖然杜汶澤身在台灣，但他與負責監製新劇的老婆田蕊妮早有共識，安排做開主持的李蔓瑩下海拍劇，向來以出眾身材做賣點的李蔓瑩，真係識做戲？
李蔓瑩 Renee 泊杜汶澤碼頭
李蔓瑩10年前拍電影《開心魔法》出道，近年在ViuTV做主持，因為童顏巨乳深受宅男愛戴，再加上泊到杜汶澤碼頭，不時在杜汶澤的喱騷節目《為何深夜總是餓》做主持，人氣有增無減。
李蔓瑩首度拍劇 田蕊妮監製「辦公室愛情動作輕喜劇」
早前田蕊妮完成舞台劇《聖荷西謀殺案》後，立即投入喱騷的工作，老公杜汶澤專注開拓台灣市場的同時，田蕊妮亦開始監製喱騷首部自家製電視劇。日前田蕊妮在社交網公開新劇其中一條愛情線的兩位演員，包括莫竣名及電影《翠絲》、《濁水飄流》的導演李駿碩，主題是「辦公室愛情動作輕喜劇」，故事設定在觀塘發生，今年年初曾舉行全港演員招募，暫未有劇名和全部演員陣容，但據知李蔓瑩是女主角之一。
畀機會李蔓瑩上位
田蕊妮公布這套自家製的都市愛情劇會由紀錄片《地厚天高》導演林子穎執導，8集劇已經在開拍中，除咗有一條BL線的兩位演員之外，有份參演的李蔓瑩Renee，更是杜汶澤出發台灣前已欽點的人選，希望能給出道10年的她有一個發揮機會，一洗花瓶形象。
與男友阿占分手交上女友
現年30歲的李蔓瑩出道10年做過模特兒同演員，亦在網台和ViuTV的談話節目《對不起 標籤你》和旅遊節目《旅行吊靴鬼》中擔任主持，她曾與前有線球彩台主持，已過檔無綫的主持鄺家銘（阿占）拍拖，愛得高調更去到談婚論嫁階段，不過最後分手收場，李蔓瑩未幾即與同性髮型師密友Joe公開戀情，不時在IG高調放閃。