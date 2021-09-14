李蔓瑩玩水上樂園晒「包唔住」上圍 網友勁緊張：跌出嚟啦！

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）日前在IG分享試玩水上樂園的靚相靚片，雖然Renee以連身泳衣上陣，但驕人身段仍然「包唔住」，連網友都留言：跌出嚟啦！

文：東方新地 圖：李蔓瑩IG圖片、田蕊妮IG圖片、nghoiwai IG圖片