林明禎轉戰香港連環推出三廣告 騷弗爆身形成吸金女王
大馬女神林明禎近年在香港十分活躍，憑性感及可愛一面，已成為各大型品牌廣告的新寵兒。近日發現原來林明禎留港大半年間，已連環接拍3個大型廣告，成功展現女神非凡的吸金力。
林明禎轉戰香港 三個代言同步推出
31歲大馬女神林明禎因為擁有魔鬼身材與可愛的天使面孔，又不時愛在IG大派福利，吸引唔少宅男粉絲追捧。近年林明禎索性轉攻香港市場，更火速成為各大型品牌廣告商炙手可熱的新寵兒，她在留港的大半年間已連環接拍3個大型廣告，吸金力驚人！日前林明禎就再度來香港開工，為運動品牌拍廣告。當日她穿上運動內衣及長褲盡騷弗爆身材，拍攝過程要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。
道地橙茶、性感家居Look
近日林明禎為道地橙紅茶拍攝的廣告同步登場，令她再度成為一班宅男粉絲的追捧對象。廣告片段一出街，即引來大批粉絲留言力撐：「真係拍得好靚….人同廣告」、「對你更加念念不忘，買箱來想念你」、「劉華代言嘅年代終於完結」等等。
X Box 廣告系列再度加推
其實林明禎去年年尾拍攝Xbox Series S廣告時，曾引起一輪哄動，她穿上招牌白色小背心上陣，在廣告片段中扭來扭去跳舞，大騷完美的身材曲線及22吋小纖腰，非常吸睛！廣告出街後林明禎除了被讚「樣靚身材正」外，更有粉絲留言讚她「廣東話進步了很多」，相信林明禎曾經過一番苦練廣東話，為近日決定搬離台灣轉往香港發展鋪路。
同林明禎 MinChen 瘋狂打機！
關鍵詞林明禎
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片庫、[email protected]道地 Tao Ti、[email protected] HK
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