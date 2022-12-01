梁凱晴離巢無綫倒戈開電視大解放(多圖) 晒驕人身材震撼眼球吸收視
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梁凱晴主力走訪台灣拍攝J2旅遊節目，憑1米7高䠷身材及長腿，加上甜美笑容，深受網民喜愛。今年8月忽然宣布離開工作五年的無綫，近日終於有新動向，原來過檔香港開電視（改名HOY TV），全新節目《亞洲TOP TEN》台灣篇近日出街。梁凱晴連日在社交網分享拍攝花絮，個個po都以性感水著示人，大晒驕人身材，離開無綫立即大解放。
梁凱晴晒線吸收視
脫無者梁凱晴在社交網為全新節目宣傳，離巢無綫原來過檔香港開電視繼續拍旅遊節目《亞洲TOP TEN》：「來啦來啦讓各位久等，凱晴在香港的新節目出來啦，《亞視TOP TEN台灣篇》，冬天拍泳池依然笑得很開心」，配上多張穿上三點式相，補捉她在泳池上水一刻，高炒角度更有睇頭，網民興奮留言：「很久不見，來勢洶洶」、「嘩，以前都只露腳，現在導彈式宣傳」、「非常震撼﹗」、「不在TVB人都變開放了」。
梁凱晴為節目宣傳：不看的人要打屁屁喔！
梁凱晴大派福利宣傳節目，震撼網民眼球，呢一波未平，另一波又再起，梁凱晴連日不停發放拍攝的水著花絮照片。內容介紹台灣泳池，「看完麻辣鍋之後今天就是十大泳池啦，原來台灣的泳池這麼厲害，凱晴整整換了五套泳衣，不看的人要打屁屁喔。」網民反應熱烈紛紛留言表示會收看，「平時真的禾稈冚珍珠」、「我會集齊你五套泳衣」、「天氣很凍，我卻熱血肺騰」等等。
與金牌監製張志明再合作
梁凱晴拍攝香港開電視《亞視TOP TEN台灣篇》 ，節目監製原來是前無綫綜藝一哥張志明，他離巢後與余詠珊合作繼續拍綜藝節目，梁凱晴接受訪問時指感激對方再次用她，令她離開無綫後，還能有節目在香港播出。
梁凱晴不甘被冷待 8月宣布做「脫無者」
今年8月，梁凱晴忽然在社交網發千字文，宣布離開工作五年的無綫，她指過去一年很多粉絲都以為她失蹤，因為在J2看不到她的節目，暗示遭TVB冷待，終決定完約離巢，「回首這五年來經歷各種開心、感動、期待、興奮 、傷心 、害怕 、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰 、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。當初還在念大學20歲凱晴就這樣進到完全未知的領域，拍了各種節目，去了很多不同的國家跟地方，也體驗了很多為了拍節目才會做的事情，這些回憶對我來說真的很珍貴，也很感謝TVB跟大家給我這個機會。」